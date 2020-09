Ruptura fue a raíz del berrinche de Corral con Loera, no se descuida la seguridad: Senador

El senador por Morena Cruz Pérez Cuellar, refirió que la ruptura entre el gobierno del estado y la federación para coordinar la seguridad fue a raíz de que el mandatario estatal excluyó al delegado Juan Carlos Loera de las reuniones, en forma de capricho, sin embargo, la Guardia Nacional seguirá combatiendo el crimen en la entidad.

“Decir que hay abandono, que se aprovechará el crimen es solo una forma de desviar la atención del conflicto que provocaron por el berrinche de niño chiquito que hizo Corral, de no dejar entrar a Loera a las reuniones que desde un inicio el propio presidente López Obrador llegó a tener en sus visitas a Chihuahua”, comentó.

Agregó que el PAN informó a su conveniencia el que desde ayer la federación trabaje en su propia reunión.

“Si Corral no quiso coordinarse, esto lo que nos dice el presidente es bueno, que si él no quiere coordinar nosotros seguimos trabajando, nunca se ha dicho que la guardia nacional se va a ir del estado, solo que si el estado no quiere coordinar se hará aparte. De ninguna manera esto da pie a aprovecharse por parte del crimen”, señaló.

