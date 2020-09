Disfrazan alianza entre PRI y Segob con voluntad para atender problema del agua: Rocío Reza

La dirigente del Partido Acción Nacional en Chihuahua, Rocío Reza Gallegos, señaló que la reunión entre la secretaria de gobernación Olga Sánchez Cordero y 17 alcaldes priístas, es una simulación, ya que tratan de disfrazar la falta de voluntad que había mantenido el gobierno federal para resolver el conflicto del agua en la entidad.

Reza Gallegos indicó que la figura de Olga Sánchez Cordero apareció de manera tardía y además, buscando una alianza para establecer acuerdos con priistas que tienen presencia prácticamente nula en los distritos y módulos de riego que forman parte del conflicto.

“La secretaria de gobernación asoma la cabeza muy tarde, y lo hace simulando un acuerdo con campesinos, cuando sabemos que no había representación ni de alcaldes ni de productores de la Cuenca del Conchos, o de personas que verdaderamente han emprendido una lucha permanente con el agua, no se trata de polarizar ni minimizar los esfuerzos de quienes acudieron tratando de lograr acuerdos benéficos para Chihuahua, se trata de exigir que el gobierno federal deje de intentar verle la cara a los chihuahuenses porque no lo vamos a permitir” Señaló.

Agregó que quienes han politizado el tema del agua son precisamente los funcionarios federales, incluido el presidente Andrés Manuel López Obrador, pues se han encargado de señalar a Acción Nacional desde tribunas oficiales, de ser los orquestadores de un problema que no se supo contener ni solucionar por parte de CONAGUA ni SEGOB ni ningún delegado federal.

“Se han querido lavar las manos con Acción Nacional, estamos presentes en la lucha del agua porque tenemos la convicción de apoyar la causa de nuestros productores chihuahuenses, porque no nos gustan las injusticias, en Chihuahua somos ciudadanos con palabra y con honor, algo de lo que carecen los funcionarios federales que han traicionado los acuerdos, que han disparado contra civiles y que pretenden simular soluciones a un conflicto que ya debió haber llegado a su fin” concluyó Reza Gallegos.

