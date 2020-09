Sebastián Vegas no ve desventaja por los seleccionados mexicanos en Rayados

mexico.as.mx – Ulises Naranjo

Rayados de Monterrey es uno de los dos equipos que más futbolistas aportaron al micro ciclo de la Selección Mexicana, llamados por Gerardo Martino, y en gran parte de la semana no estarán previo al juego del fin de semana ante Tigres en la edición 124 del clásico regiomontano.

Sin embargo, Sebastián Vegas, jugador albiazul, señaló en videoconferencia de prensa que no afectarán en gran parte al trabajo de la semana pues los cinco jugadores conocen a la perfección el trabajo que pretende Antonio Mohamed.

“No, me parece que no, todos los jugadores que han tenido mucha participación en el equipo entiendo muy bien idea del técnico son jugadores que van a Selección y están felices de ir puede ser un golpe ánimo muy fuerte van a venir con muchas más ganas aportar más ganas más de buenas acondiciones no es desventaja puede ser un plus y nos puede potenciar más”, indicó el chileno, quien estará jugando por primera vez el Clásico ante los Felinos.

Comentarios