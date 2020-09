Reunión de Segob y alcaldes demuestra que Corral es un holgazán: Morena

Martín Chaparro, dirigente de Morena, consideró que la reunión entre 17 alcaldes priistas y funcionarios federales encabezados por la secretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero, para dirimir el conflicto por el agua en las presas de la entidad, es una muestra de que el gobernador Javier Corral es un “holgazán” (SIC), puesto que nunca buscó el verdadero acercamiento en beneficio de los agricultores, sino todo lo contrario, solo politizó el tema.

“El PAN se resiste a llegar a un acuerdo en el tema del agua por que creen que son los únicos que tienen derecho de politizar el tema y llevar agua a su molino en las próximas elecciones, sin embargo muchos agricultores ya ven el tema y la reunión de 17 alcaldes con la secretaria de gobernación lo que demuestra es que el movimiento del PAN solo era ficticio, que no tiene sustento y tarde que temprano con el peso de su misma dinámica se les caen los argumentos falsos”, comentó.

El dirigente recordó que el presidente López Obrador se comprometió a que ningún productor sufriría la falta de agua y se cumplió en este ciclo agrícola.

“Los del PAN no entienden que hay compromiso internacional en el tratado de agua, pero el PRI ya lo hizo y por eso el encuentro con gobernación. Corral pudo ser el intermediario con la federación mediante Segob para dirimir el conflicto pero al ser un holgazán que solo le interesa su politiquería no ha asumido su responsabilidad y no enfrenta el tema del agua como gobernador, solo demuestra que no rinde frutos en su cargo, entonces, su partido debe cargar con ese lastre y ajustarse a la consecuencias en 2021 por la mala administración de Corral”, agregó.

Asimismo señaló que ya hay un avance en el tema de las presas y la Federación anunció que se prevén hacer ajustes para que se pague el tratado de la mejor manera.

Comentarios