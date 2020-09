Menú para el mes de la patria.

Por: MANN

Brocheta de insectos al carbón

El coordinador de los diputados del PRI en el congreso de Chihuahua, un puñado de alcaldes del ex partidazo y Olga Sánchez Cordero (la mujer florero, insinúa Brozo), secretaria de gobernación, suscribieron un acuerdo para respetar el estado de derecho y, por ende, el Tratado de aguas de 1944.

Por supuesto que este es un acuerdo chafa y bilateral entre el PRI y MORENA, que abre posibilidad de que vayan juntos, como padre e hijo putativo que son, en la elección del 2021 en Chihuahua. Al mismo tiempo, se cancela la posibilidad de una alianza de facto con el PAN, invitación que Bazán Flores había extendido semanas atrás al bolillo.

El anuncio no tuvo mayor relevancia, pues no acudió ningún alcalde de los municipios donde se encuentran las presas en conflicto por el agua. Simplemente se confirmó lo que todo mundo sabe, que MORENA recurriría a la alianza con su padre biológico para completar los votos que le ayuden a mantener la mayoría en la Cámara de diputados.

Ensalada de insectos.

El niño maravilla, Ricardo Anaya, anunció el regreso a la palestra política. Tras la estrepitosa derrota sufrida en 2018 y la zarandeada mediática por presuntos actos de corrupción, el queretano se abre de capa para hacer contrapeso al presidente gansito.

Ricky, rickin, gandallín, como lo bautizó el lépero de Macuspana, se arma de valor y le canta un tiro a la 4T. Es muy probable que el chilango avencidado en Querétaro, le surta otra taza de chocolate al matrimonio Calderón-Zavala, que están más entretenidos por reflotar el cayuco “México Libre”, y los mande a la zaga nuevamente.

No es por presumir, pero ante una oposición fragmentada y merolicos histéricos como Gilberto Lozano, se antoja que el “gandalla” muchilingüe acapare mejor los reflectores y consolide una real oposición y más estructurada.

Esta noticia no debe haberle caído bien al paseño gobernador, el que seguramente reactivará los ataques contra el que fuera su contrincante y verdugo en la elección por la dirigencia nacional del PAN.

Ya se sabe que el plurimarquista electoral es ajonjolí de todos los moles, y al ver amenazada las escasas posibilidades de abanderar la oposición contra el gansito presidente, intentará, como acostumbra, empuercar la reaparición del niño maravilla, o ¿sacar de la bolsa otro espejo?.

Lavaza de mojodrilos y cacaimanes

La contienda por la dirigencia de MORENA se ha convertido en un ciclón donde llueven mojodrilos y cacaimanes, y asemeja una réplica de lo acontecido con la fraudulenta elección de Amalia García, en los tiempos que el PRD lo dirigía su mejor regente, el hijo predilecto del rancho más famoso de Chiapas.

Entre descalificaciones, señalamientos de corrupción y deslealtades, transcurre el proceso para relevar a la depuesta Yeidckol Polevnsky, en la que ella misa participa.

Mario Delgado, cercanísimo a Marcelo Ebrard, también es el favorito del machuchón, y tercia, con mínimas posibilidades el octagenario ex etílico, Porfirio Muñoz-Ledo y Lazo de la Vega. De entre 100 aspirantes (virgen santísima) saldrá la persona que tendrá la chamba de reunificar el mazacote de tribus que roen al interior del partido.

Bona petit

