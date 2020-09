Entrega Gobierno Municipal uniformes a Guardianes Ecológicos e Inspectores de Obra

-Se entregaron 26 paquetes de uniformes, con una inversión de 248 mil pesos.

El Gobierno Municipal a través de la Dirección de Desarrollo Urbano y Ecología, llevó a cabo la entrega de uniformes al personal del área de Guardianes Ecológicos e Inspectores de Obra, con el objetivo de que los trabajadores puedan realizar su labor diaria de manera óptima y adecuada.

En total se entregaron 26 paquetes de uniformes a empleados operativos, que constan de una chamarra, pantalón, camisa, gorra, cinto y botas tácticas, todas ellas de excelente calidad, invirtiendo un total de 248 mil 32 pesos.

Por su parte el titular, Gabriel Valdez, señaló que la entrega de uniformes tiene como uno de sus objetivos, el que los empelados cuenten con el uniforme reglamentario en su día a día y poder ser identificados por la ciudadanía fácilmente, además de poder distinguir entre los Inspectores de Obra y Guardianes Ecológicos. Asimismo, se busca generar un incentivo por el gran trabajo que han realizado en sus áreas correspondientes y con ello efectuar aún mejor su labor.

Cabe mencionar que dentro de las funciones del Guardián Ecológico se encuentran el cuidar que no se destruyan las áreas verdes en la ciudad, el evitar el maltrato de la fauna, y vigilar que no se tire escombro o basura en lugares prohibidos para no afectar la imagen urbana, entre otras acciones.

A su vez, los Inspectores de Obra, una de las labres que tienen diariamente es el inspeccionar que las construcciones y modificaciones en la capital cuenten con los permisos, y con ello evitar accidentes entre los trabajadores y ciudadanía en general, entre otro tipo de actividades.

La entrega se llevó a cabo en las instalaciones de la Dirección de Desarrollo Urbano y Ecología, encabezada por el director de la dependencia, Gabriel Martín Valdez Juárez, acompañado por la subdirectora de Ecología, Claudia Alarcón Acosta, y el jefe de Inspectores de Obra, Alejando Solís.

Comentarios