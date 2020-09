Se prevé aumento de temperaturas en la ciudad: Protección Civil Municipal

– Prevalecerán los días calurosos esta semana

De acuerdo a la información recabada por la Coordinación Municipal de Protección Civil y según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, para los próximos días se espera que aumente un poco la temperatura para la ciudad de Chihuahua, especialmente a partir del día miércoles, con cielos mayormente despejados a lo largo de la semana y mínimas posibilidades de lluvias.

Para hoy lunes el termómetro podría subir hasta los 27 grados centígrados y a los 15 como mínimo, el martes oscilará entre los 29 y 14 grados Celsius; mientras que para miércoles, jueves y viernes se pronostica que la sensación más alta de calor será de 31ºC y las mínimas rondaran entre los 15 y 17 grados centígrados.

Al respecto, el titular del despacho Protección Civil Municipal, Joel Estrada Castillo, recomendó a la ciudadanía continuar con las debidas precauciones para prevenir deshidrataciones y problemas de salud relacionados con las altas temperaturas.

Sigue estas recomendaciones para evitar incidentes por golpe de calor:

Quédate en casa, no te expongas ni expongas a los tuyos

No te expongas a los rayos del sol por tiempos prolongados, usa bloqueador solar y toma baños con agua tibia

Hidrátate; consume abundantes líquidos, frutas y verduras frescas y desinfectadas

Usa ropa ligera al salir, y si te ejercitas que sea preferentemente durante las mañanas o tardes

Si es estrictamente necesario salir y no tienes auto, usa gorra, sombrero o sombrilla

Resguarda a niños, adultos mayores y mascotas dentro del hogar o lugares con sombra

Ante cualquier emergencia, llama al 9-1-1

