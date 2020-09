Lupillo presenta a su nueva novia y dicen que es mas bonita que Belinda

Deimpacto

A sus 48 años, Lupillo Rivera se dio una nueva oportunidad en el amor y es que el cantante anda muy contento y feliz y hasta presentó a su nueva novia.

El intérprete publicó un video en el que explica por qué anda de tan buen humor y de paso mostró a la dueña de su corazón, y aunque no reveló el nombre de la afortunada, sí causó revuelo entre su fanaticada con esta noticia.

“Hoy quiero compartir con ustedes que me encuentro feliz, contento , pleno y agradecido con Dios por poner en mi camino a una mujer como ella… Amor, gracias por lo que has hecho en mí durante este tiempo, por tu sonrisa y tus abrazos en los momentos que más los necesito. Sí es bella por fuera, por dentro es más”, escribió Lupillo Rivera en su video.

Y las reacciones no se hicieron esperar, pues cientos de usuarios comenzaron a felicitarlo por su nuevo romance, pero no sólo eso, ya que hubo algunos que hasta le encontraron parecido con una famosa cantante y no dudaron en expresarlo.

