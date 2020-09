Luis Suárez, descartado en Juventus por la misma razón de Jiménez

https://www.tudn.com

“Luis Suárez no está en nuestra lista. No es un objetivo. No tendrá el pasaporte italiano durante el mercado de fichajes, así que no podemos ficharlo”, dijo a Sky Sports.

El retraso en obtener el pasaporte italiano que le permita al todavía atacante del Barcelona jugar como comunitario en la Serie A fue, en parte, lo que también apartó al mexicano Raúl Jiménez de jugar en Turín.

El delantero de los Wolves ya no tenía cabida en el plantel dirigido por Andrea Pirlo al estar ocupadas las plazas de extracomunitarios en la Juventus; el estadounidense Weston McKennie fue el último de esta condición en reforzar a la escuadra bianconeri.

De esta forma, los cupos extracomunitarios (Arthur ocuocupó la primera plaza para esta temporada) apartaron a dos delanteros que eran muy pretendidos por el conjunto italiano. Luis Suárez presentó su examen de idioma en Perugia en días pasados aunque su trámite no estará a tiempo cuando cierre el mercado de fichajes de verano.