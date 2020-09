“Si América no ha enfrentado a Chivas en Liguilla, es porque no llegan”, asegura Miguel Herrera

Orlando Real

El DT de las Águilas dio su cotidiana conferencia de prensa antes de cada partido, esta vez de cara al duelo frente a las Chivas.

El entrenador del América, Miguel Herrera, habló sobre las Chivas de Guadalajara y fue contundente. El Rebaño no ha sido protagonista en el futbol mexicano en los últimos años, a diferencia del Club de Coapa, algo que tiene muy presente el técnico mexicano.

Este viernes en su habitual conferencia de prensa previa a un partido, en este casa de cara al Clásico Nacional, el ‘Piojo’ fue cuestionado sobre la falta de juegos decisivos entre Chivas y América, es decir, en la Liguilla, a lo que contestó que la culpa es del cuadro rojiblanco por no llegar a las instancias importantes.

“Nosotros ahí estamos, no es nuestra culpa que Chivas y América no se enfrenten en instancias finales porque nosotros siempre hemos estado ahí. No importa cómo estén los equipos, siempre se juega a muerte, pero si no nos han tocado partidos decisivos contra Chivas es porque ellos no han estado en esas instancias finales. Nosotros enfrentamos a Cruz Azul a Tigres a Monterrey. Siempre en cuartos, semifinales, y finales”

Herrera Aguirre señaló que no hay otro Clásico en México como el que viven América y Guadalajara: “Para mí, el Clásico que más mueve todo es este. Después fueron creciendo otros. He vivido también el Clásico Regio, que también es muy pasional, pero este Clásico es de toda la República y de paisanos en Estados Unidos”, señaló.

Al ser cuestionado sobre si el clásico se vivirá diferente al no contar con la presencia de aficionados debido a la pandemia del nuevo coronavirus, Miguel Herrera aseguró estarán conscientes de que los aficionados estarán apoyando desde casa.

“Quisiéramos que el estadio estuviera lleno, sin duda son las aficiones más grandes del país y nos gustaría ver el estadio abarrotado, pero las circunstancias hoy no lo permiten. Trataremos de mantener la concentración sabiendo que en sus casas estarán atentos y apoyando”

Una de las iniciativas que ha organizado la afición azulcrema se trata de una caravana motorizada para acompañar el autobús del equipo en su trayecto del hotel de concentración (ubicado al sur de la Ciudad de México) hasta el Estadio Azteca.

