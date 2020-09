Dominicano Albert Pujols se despega de Willie Mays con jonrones 661 y 662

Enrique Rojas | Escritor Senior ESPN Digital

El dominicano Albert Pujols bateó el viernes el cuadrangular número 661 de su carrera, y cerró con el 662, para romper el empate que tenía con Willie Mays en el quinto puesto del liderato histórico de las Grandes Ligas.

Pujols, quien bateó el jonrón 660 el pasado domingo contra los Colorado Rockies en Denver, sacó la bola del parque contra el zurdo Wes Benjamin con las bases limpias y un out en el cierre de la quinta entrada en el Angel Stadium, en la victoria de 6-2 sobre los Texas Rangers, para dejar atrás a Mays.

“Sabía que esto iba a pasar ya fuera este año o en el siguiente”, comentó el dominicano Pujols ante los medios al finalizar el partido. “Definitivamente no estaba pensando en sacar la pelota del parque. Ocurrió esta noche y me parece perfecto cómo salió todo. No sólo fue un jonrón sino dos en la noche”.

En la séptima entrada, Pujols agregó el segundo al pescar un pitcheo en la zona baja del plato del derecho Demarcus Evans para sacar la bola por el jardín izquierdo. Evans es el lanzador 428 que permite un jonrón a Pujols.

“Es bastante especial cuando hablas de Willie Mays. Lo que hizo en el terreno fue asombroso”, manifestó Pujols. “Es una leyenda, muy inteligente, y sabe dar buenos consejos”.

Los únicos jugadores que han bateado más jonrones que Pujols son el dominicano Alex Rodríguez (696), Babe Ruth (714), Hank Aaron (755) y Barry Bonds (762).

En la penúltima temporada de su contrato de 10 años y $240 millones de dólares con los Angels, Pujols batea .241 con ocho dobles y cinco jonrones y recientemente perdió la titularidad diaria en el equipo.

Pero eso no ha impedido que siga escalando en los principales lideratos ofensivos de las Grandes Ligas. Con 669 dobles y 661 jonrones, Pujols es quinto en ambos departamentos y el único jugador 660-660 del béisbol.

Esta misma temporada, Pujols superó a Rodríguez en el segundo lugar de carreras impulsadas. Mientras “A-Rod” produjo 2,086 vueltas, Pujols ya cuenta con 2,098, solamente detrás de Hank Aaron (2,297) desde que la estadística se hizo oficial en 1920.

Tres veces nombrado el Jugador Más Valioso y elegido al Juego de Estrellas en 10 ocasiones, Pujols logró su mayor número de vuelacercas durante sus 11 temporadas con los St. Louis Cardinals. Conectó 445 jonrones con esa franquicia y se mudó a los Angels tras la temporada de 2011.

