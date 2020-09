Pronósticos NFL: El Plan de Juego para la Semana 2

ESPN

Así como la espera fue larga y aún más por todo lo que ha sucedido en un 2020 que se ha afianzado como el año más extraño en la historia reciente de la humanidad, la Semana 1 de la temporada regular de la NFL se fue como agua entre los dedos y ya estamos en la Semana 2.

El primer fin de semana nos ofreció algunas sorpresas y nos entregó resultados o actuaciones que ya anticipábamos. Vimos a equipos que, por la cancelación de la pretemporada, aún no estan en ritmo, pero la Semana 2 promete con encuentros atractivos y sistemas ofensivos y defensivos más aceitados.

Veamos qué opinan los expertos de ESPN Deportes sobre los temas relevantes de los últimos días y cuáles son sus pronósticos para la segunda semana del calendario regular.

ALFONSO MANCILLA / Twitter: @poncho_mancilla

– CON LAS LESIONES, PRINCIPALMENTE EN LA LÍNEA OFENSIVA, ¿ES VÁLIDO EXIGIRLE A CARSON WENTZ QUE SAQUE ADELANTE A LOS EAGLES?

A lo largo de 2020 se han dado los pronósticos más catastróficos. Y se han cumplido. Se predijo que la epidemia por el COVID-19 dinamitaría los sistemas de salud y la economía mundial y así ha sucedido. Se dijo que una vez que “Cobra Kai” se transmitiera por Netflix y no sólo por Youtube, se convertiría en la serie más popular del año y así ha sido. Se prevé que Aaron Donald será una pesadilla que acumulará tres capturas contra Carson Wentz este domingo… y así será. Pese a que el quarterback de los Philadelphia Eagles se encuentra raramente sano por segunda semana al hilo, el panorama para enfrentar a Los Angeles Rams será de nuevo complicado, al ver la cantidad de lesiones que azotan a la línea ofensiva emplumada.

La predicción de lo que enfrentará Wentz las próximas tampoco es halagadora: tras un respiro contra Bengals (Semana 3), le seguirán los 49ers, Steelers y Ravens. Un panorama más negro que la consciencia de Adolfo Hitler. Wentz urgirá de un sistema ofensivo que le apoye más por tierra, el cual apenas le aportó 57 yardas contra el equipo alguna vez se llamó “Redskins”.

En conclusión: Wentz no lo logrará solo. Necesitará de un mejor ataque terrestre y que la defensiva de Philadelphia los mantenga en la pelea.

PREDICCIONES DE FANTASÍA

QB con más yardas por aire: Tom Brady (Tampa Bay), 400 yardas

RB con más yardas por tierra: Ezekiel Elliot (Dallas), 145 yardas

Defensiva que permitirá menos puntos: San Francisco (10 puntos)

PICKS SEMANA 2

Atlanta vs. DALLAS

MINNESOTA vs. Indianapolis

Denver vs. PITTSBURGH

N. England vs. SEATTLE

Jacksonville vs. TENNESSEE

IVIS ABURTO / Twitter: @IvisAburto

– ¿QUÉ EFECTO TENDRÁN LAS CRÍTICAS DE BRUCE ARIANS A TOM BRADY TRAS LA DERROTA EN EL DEBUT DEL QB CON LOS BUCCANEERS?

No debería tener ningún efecto y si lo tiene, y conociendo al quarterback, será que Tom Brady muestre una versión más cercana a lo que vimos varios años en New England: metódico, enfocado, agresivo en su actitud y preciso en su segundo juego con los Tampa Bay Buccaneers.

El coach de los Buccaneers, Bruce Arians (izq.), aseguró tener buena relación Tom Brady. AP Photo/Chris O’Meara

Al salir de New England y aún sin saber en dónde jugaría, Brady sabía que llegaría a un lugar en el que los procesos y costumbres serían distintas y al elegir a los Buccaneers, seguramente platicó con el coach Bruce Arians sobre la forma en que el coach entrena y se relaciona con sus jugadores. Incluso, Brady debió hacer su tarea y preguntar cómo es trabajar con Arians.

Si no platicó con el coach ni preguntó, Brady seguramente se sorprendió por las críticas que Arians hizo sobre su desempeño ante los Saints, pero, como profesional, lo único que le queda es sacarse la espina y jugar como el futuro miembro del Salón de la Fama que es. Lo único que me extraña es que Arians hiciera esos señalamientos después del primer juego. Por algo habrá sido.

PREDICCIONES DE FANTASÍA

QB con más yardas por aire: Dak Prescott (Dallas), 380 yardas

RB con más yardas por tierra: Derrick Henry (Tennessee), 115 yardas

Defensiva que permitirá menos puntos: San Francisco (13 puntos)

PICKS SEMANA 2

Atlanta vs. DALLAS

Minnesota vs. INDIANAPOLIS

Denver vs. PITTSBURGH

BALTIMORE vs. Houston

Rams vs. PHILADELPHIA

EDUARDO VARELA / Twitter: @LaloVarelaTV

– ¿ES LA DERROTA ANTE LOS RAMS, Y LA FORMA EN QUE ÉSTA SE DIO, MOTIVO PARA CONSIDERAR QUE LOS COWBOYS ESTÁN EN PROBLEMAS?

Los Cowboys van a estar en problemas mientras la familia Jones esté a cargo de las decisiones importantes del equipo. A las súper estrellas se les debe pagar como lo que son, pero hay otros jugadores en posiciones que no son las de quarterback, corredor, tacle izquierdo, esquinero principal y al caza quarterback (ala defensivo) a las que no se les pueda pagar como el jugador quiere. Hay que saber manejar al tope salarial, si no, éste manejará al equipo.

Cuando se sobre paga a los elementos en posiciones no clave, habrá problemas cuando alguien se lesione, porque no se tiene a un plantel más equitativo en las otras posiciones. ¿Por qué traer a Aldon Smith o a Everson Griffen? Han tenido sus problemas fuera del campo y ya no son los mismos.

Perdió la apuesta, pero al jugársela en cuarta oportunidad en el último cuarto ante los Rams, el coach Mike McCarthy hizo con Dallas algo que los Cowboys nunca hicieron con Jason Garrett. Getty Images/Kevork Djansezian

Igual, Mike McCarthy no tiene la reputación de ser el entrenador más detallista de la liga. Sean Peyton y Mike Zimmer estaban en el equipo y Jerry Jones se decidió y aguantó más de lo necesario a Jason Garrett por la estima que le tiene a él y a su familia. Un negocio no se puede manejar así. Recordemos que dejó ir a Jimmy Johnson y a Bill Parcells.

PREDICCIONES DE FANTASÍA

QB con más yardas por aire: Aaron Rodgers (Green Bay), 350 yardas

RB con más yardas por tierra: Raheem Mostert (49ers), 120 yardas

Defensiva que permitirá menos puntos: San Francisco (10 puntos)

PICKS SEMANA 2

Atlanta vs. DALLAS

MINNESOTA vs. Indianapolis

Denver vs. PITTSBURGH

KANSAS CITY vs. Chargers

Carolina vs. TAMPA BAY

PABLO VIRUEGA / Twitter: @PabloViruega

– ¿SERÁ CONVENIENTE PARA LOS PATRIOTS QUE CAM NEWTON CORRA CON FRECUENCIA COMO LO HIZO ANTE MIAMI?

Nunca será conveniente exponer a tu quarterback, por muy atlético que sea. A los quarterbacks en la NFL les pagan por lanzar el balón, la movilidad es una cualidad extra. El sistema de los Patriots, al menos en la primera semana, tuvo 51 de 63 jugadas diseñadas para correr (con corredores o quarterback) o con play-action (engaño de carrera).

La habilidad atlética de Cam Newton resultó útil para unos Patriots que deben cuidarse de no exponer demasiado a su quarterback. Getty Images/Maddie Meyer

La base del juego será correr y aprovechar la movilidad de Newton, pero eso no indica que el quarterback tenga que correr en todas las jugadas. Lo más importante será siempre que evite los contactos que aumentan la posibilidad de que se lesione.

PREDICCIONES DE FANTASÍA

QB con más yardas por aire: Aaron Rodgers (Green Bay), 380 yardas

RB con más yardas por tierra: Derrick Henry (Tennessee), 125 yardas

Defensiva que permitirá menos puntos: San Francisco (13 puntos)

PICKS SEMANA 2

Atlanta vs. DALLAS

MINNESOTA vs. Indianapolis

Denver vs. PITTSBURGH

Detroit vs. GREEN BAY

San Francisco vs. JETS

CARLOS NAVA / Twitter: @TapaNava

– ¿EL TRIUNFO SOBRE MINNESOTA ES SUFICIENTE PARA CONSIDERAR A LOS PACKERS COMO FAVORITOS AL TÍTULO DE LA NFC NORTE?

La temporada es demasiado larga, pero después de la contundencia que mostró la ofensiva, en especial la mancuerna Aaron Rodgers-Davante Adams, los Packers sí deben ser los favoritos hasta que los Vikings demuestren lo contrario.

La sorpresiva y contundente victoria de Green Bay en Minnesota hizo ver que la NFC Norte será una división más peleada de lo que se anticipó. Nick Wosika/Icon Sportswire vía Getty Images

PREDICCIONES DE FANTASÍA

QB con más yardas por aire: Patrick Mahomes (Kansas City)

RB con más yardas por tierra: Ezekiel Elliott (Dallas)

Defensiva que permitirá menos puntos: San Francisco (# puntos)

PICKS SEMANA 2

Atlanta vs. DALLAS

MINNESOTA vs. Indianapolis

Denver vs. PITTSBURGH

Giants vs. CHICAGO

N. ORLEANS vs. Raiders

SEBASTIÁN M. CHRISTENSEN / Twitter: @SebastianMCESPN

– ¿ES EL NIVEL QUE JIMMY GAROPPOLO HA DEMOSTRADO DESDE EL ÚLTIMO CUARTO DEL SUPER BOWL SU REAL NIVEL?

Definitivamente no mostró su mejor nivel ni en el último cuarto del Super Bowl ni en la primera jornada de acción de esta temporada, pero creo que es injusto etiquetarlo por ello.

Garoppolo tuvo una gran campaña el año pasado y ahora, San Francisco tiene un sinfín de lesiones entre los receptores. No hay duda de que tiene que mejorar, es un mariscal de ritmo y tampoco tengo duda de que irá mejorando con el correr de las semanas.

PREDICCIONES DE FANTASÍA

QB con más yardas por aire: Dak Prescott (Dallas), 331 yardas

RB con más yardas por tierra: Derrick Henry (Tennessee), 147 yardas

Defensiva que permitirá menos puntos: Tampa Bay (13 puntos)

PICKS SEMANA 2

Atlanta vs. DALLAS

MINNESOTA vs. Indianapolis

Denver vs. PITTSBURGH

Washington vs. ARIZONA

BUFFALO vs. Miami

