Rocío Sánchez Azuara confiesa que su primer esposo la golpeaba

La conductora contó que con apenas tres meses de haber dado a luz su marido la golpeó tan fuerte que le abrió la cesárea.

Rocío Sánchez Azuara abrió su corazón y habló sobre uno de los momentos más íntimos y dolorosos de su vida, y reveló lo tormentoso que fue su primer matrimonio.

Durante su participación en el programa, La entrevista con Yordi Rosado, la conductora contó que con apenas 18 años de edad, se casó con Jorge León, con quien procreó a su primogénito Jorge Arturo, pero dos años después, empezó el calvario.

La presentadora reveló que cuando su bebé tenía 3 meses, un día su marido se fue una noche y tras varias horas de búsqueda, regresó al día siguiente cerca del medio día y cuando ella le preguntó dónde estaba, su respuesta fue una golpiza.

“Jorge Arturo tenía tres meses de vida y él (Jorge León) no llegó a la casa a dormir. Qué fue lo primero que me pasó por la cabeza, algo le pasó, llamé a la Cruz Roja, a la Cruz Verde, al forense, a todos lados. Tanto su hermana como yo ya lo dábamos por muerto, no sé lo que le pasó”.

“Apareció como a eso de las 11 de la mañana y lo único que pregunté fue dónde estabas, fue todo. El tipo medía 1.98, un cuerpo impresionante. Me dio una patada, me tiró al suelo y me abrió la cesárea. Yo lo único que hice fue hacerme bolita como escarabajo, me quedé ahí y él otra vez se volvió a salir. Yo me quedé en shock un buen rato”, contó.

Roció declaró que tras el incidente no quería hablar con su familia porque le daba mucha vergüenza y una prima que vivía cerca fue quien la ayudó. “Yo no quería hacer más alboroto porque aparte me daba mucha pena. Tenía una prima que vivía cruzando la calle y me dijo: ‘Yo de aquí no me muevo y ese wey no va a pasar la puerta’. Y tal cual, no se movió, le negué la entrada y se desapareció”.

