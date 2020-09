Miguel Herrera critica a la FMF por calendario de América

as.com

El entrenador azulcrema se dijo molesto por tener que enfrentar tres clásicos de manera consecutiva.

América tendrá semanas importantes próximamente, pues durante las tres jornadas siguientes las Águilas enfrentarán los que son denominados Clásicos para el cuadro azulcrema, hecho que molestó al entrenador del equipo, Miguel Herrera, quien abiertamente expresó su inconformidad.

Previo al encuentro del próximo sábado frente a Chivas, Herrera charló con el programa dedicado al América “Los más grandes MX”, donde señaló que es complicado tener partidos de esa índole de manera consecutiva.

“A mi no me gusta que lo hizo la Federación, tienes tres clásicos en el calendario seguidos y no saben lo que puede significar un mal resultado en esos partidos. A lo mejor estás en primer lugar ganando el sábado, pero en los otros partidos te puede ir mal y puede uno perder su trabajo”, comentó.

El Piojo mencionó que no entiende por qué sólo su equipo tiene tres partidos seguidos con ese calendario, pues en caso de que pierda uno de ellos, la afición azulcrema va a pedir su cabeza.

“También, puedes ganar uno de esos clásicos de forma clara, pero si te va mal en uno, ya los aficionados piden tu cabeza y te quieren fuera del equipo, es lo que no se entiende por qué solo un equipo tiene tres clásicos”, sentenció.

Las Águilas enfrentarán a Chivas, Cruz Azul y Pumas en las jornadas 11, 12 y 13 respectivamente.

