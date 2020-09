¿Qué ha hecho Raúl Jiménez para cumplir 100 juegos con Wolves?

ESPN

El futbolista azteca Raúl Jiménez celebró su partido 100 con la camiseta de los Wolves anotando el primer gol del club en la campaña 2020-21 de la Premier League. El exjugador del América inicia su tercera temporada en Inglaterra confirmando que es uno de los principales referentes del Wolverhampton.

Jiménez, de 29 años, debutó en la nueva temporada de la Premier League anotando en el duelo inaugural de los Wolves ante el Sheffield United. Raúl marcó una bella anotación y sigue cautivando a los aficionados ingleses con sus extraordinarias actuaciones.

Después de no brillar con el Atlético de Madrid en su campaña debut en el Viejo Continente en 2014 y no poder consolidarse con el Benfica de la Primeira Liga entre 2015 y 2018, el ‘lobo mexicano’ encontró su sitio en Inglaterra y con unos Wolves que han sabido sacar provecho de él y que no tienen la mínima intención de negociarlo por más que sea pretendido por varios gigantes de Europa como la Juventus.

Jiménez dio con la tecla en el futbol inglés y se ha consolidado como uno de los delanteros más letales de Inglaterra. Solamente la campaña pasada anotó 17 goles y se colocó entre los 10 mejores anotadores de toda la liga. Debido a sus grandes números en la temporada 2019-20, el mexicano fue elegido como el ‘Jugador de la Temporada’, elegido por sus compañeros y aficionados, y como el ‘Máximo goleador de la campaña’.

