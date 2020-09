Nutri Mami: Más que necesaria una educación nutricional

POR: Rocío Alejandra Castillo Cervantes



Ésta pandemia nos ha modificado en varios aspectos la vida que conocíamos anteriormente, aseguro que si alguien hubiera dicho que 2020 sería “el año de las mascarillas” todos hubierámos reído a carcajadas. Por desgracia es verdad, y me atrevo a decir que si algo no se ha logrado modificar son los malos hábitos en la forma de alimentarnos, con la cuarentena se ha acrecentado la obesidad, y eso se demuestra fácilmente en la venta de las “tiendas de la esquina”,que se observa la mayoría de las compras en la población, refrescos, papitas y botanitas engordantes. No se trata de satanizar el hecho de disfrutar de vez en cuando el sabor de éstos pastelitos o bocaditos, sino lo preocupante es que aunque están de por medio los nuevos etiquetados frontales, no sirven de mucho si la gente no conoce su significado. Ya que el consumo alto de azúcares refinados, grasas, y sodio nos mantiene en el número creciente de muertes por éste nuevo virus. Creo como mamá que soy orgullosamente además, necesario ofrecer a nuestros hijos alternativas nutricionales variadas, tal vez enseñarles que es mejor el azúcar natural de una fruta, que el de una porción de cuatro pastelitos, ya que la mayoría de azúcares y colorantes desafortunadamente está en los productos para niños, no necesitamos matarnos de hambre mamás, pero sí ser selectivas y yo sé que con las actividades de las escuelas es probable que no se tengan ganas de cocinar; hemos perdido en mucho el hábito de un mango con chile y limón; unos plátanos con crema, una manzana con canela, que también contienen azúcar pero entre más industrializado sea un producto, más daño hace a nuestra salud, sin dejar de lado que nos puede crear hasta repercusiones en nuestra salud emocional, la información es conocimiento y es la manera de establecer una relación adecuada con la comida, sobretodo en estos tiempos; donde si algo hemos aprendido es que la salud es valiosísima. La gastronomía nacional es rica en vitaminas, proteínas y carbohidratos necesarios para una vida saludable, y para rendir en extenuantes jornadas laborales a distancia, además de como padres y maestros de vida de nuestros hijos.

G R A C I A S

