Más de 900 mujeres beneficiadas en un año del programa Superación en Acción

El Gobierno Municipal, a través del Instituto Municipal de las Mujeres (IMM), lanzó en agosto del 2019 el programa Superación en Acción, una iniciativa creada para incentivar la participación de las mujeres en la vida económica de la ciudad, principalmente de aquellas que han sufrido alguna situación de violencia o se encuentran en situación de vulnerabilidad, pues se les acompaña con capacitaciones en diversos oficios así como formación humana, a fin de brindar herramientas que permitan su participación plena en la comunidad.

A un año de su inicio se han impartido más de 2,700 horas de capacitación en oficios y 186 horas de formación humana, comprendidas en los distintos cursos y talleres, impactando a 900 mujeres de la ciudad.

Aunado a esto, las usuarias reciben atención psicológica, canalización y asesoría jurídica por parte del IMM, además del acompañamiento personalizado.

Doña Chole es una mujer de la tercera edad, a quien su situación no le permitió contar con ningún nivel de estudios y siempre había sido ama de casa. Comenzó a formar parte del Programa Superación en Acción, a sus 85 años, capacitándose en los tres niveles del curso de talabartería y tomando dos talleres de superación personal con ANSPAC. Esto le permitió darse cuenta que su edad no era impedimento para lograr sus objetivos, convirtiéndose en testimonio y ejemplo para sus hijos y nietos. “Yo no tuve la oportunidad de estudiar cuando era niña, pues mis padres no me podían costear los estudios, solo a mis hermanos varones. Este es el primer diploma que tengo en mi vida y me siento muy orgullosa”.

También se tiene el caso de Marta, madre soltera víctima de violencia, quien no contaba con escolaridad, trabajo, ni medios para salir adelante por sí sola. Fue canalizada junto con su hija por el Centro de Justicia para las Mujeres (CEJUM). Comenzó a formar parte del Programa Superación en Acción capacitándose en aplicación de uñas y tomando pláticas de superación personal, esto le dio la seguridad de emprender un negocio de venta de comida, teniendo así una fuente de ingresos para independizarse y poder salir del circulo de violencia en donde se encontraba. “Yo no pensé que podría hacer algo con mi vida, no me sentía capaz, ahora sé, por primera vez, que si puedo lograr lo que me propongo”.

Otro de los casos de éxito son las artesanas rarámuri de Sinibí Jipe, un grupo de costureras que adquirieron herramientas para hacer más eficiente su trabajo, logrando crecer su marca. Al día de hoy comercializan su producto incluso a nivel nacional, y tienen un contrato para la distribución de cubrebocas con la aerolínea mexicana Volaris.

Es con este tipo de acciones que el Gobierno Municipal a través del IMM refrenda su compromiso con las mujeres del municipio, trabajando en su fortalecimiento económico, social y personal al acercar las herramientas y servicios necesarios para lograr su plena participación en la sociedad.

Para más información sobre la labor del Instituto, comunicarse a través de la página de Facebook del IMM https://www.facebook.com/www.immujereschihuahua.org/.

