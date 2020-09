Nahuel Guzmán confía en los estudios médicos tras superar el coronavirus

marca.com

Nahuel Guzmán regresó a las canchas tras cuatro partidos fuera por Covid-19 y aunque aún tiene una carga del virus confía en los médicos que le dieron luz verde para regresar a las canchas.

“Ya tengo los anticuerpos, no hay riesgo para los demás. Es bueno aclararlo, no tiene que ver solamente con que tengo ganas de jugar. El comunicado fue claro y lo consulté, está mi familia y quiero protegerlos. No se trata solamente de volver a la cancha, quiero abrazar a mi hijo y besar a mi esposa, confío en lo que se ha resuelto y por eso me atreví a volver al plantel. Tengo la tranquilidad absoluta porque lo confirmé con los médicos y mi familia”, dijo serio el argentino, quien por momentos estuvo sonriente en la teleconferencia con medios de comunicación desde el Estadio Universitario.

Tras informar sobre su estado de salud y confirmar que avaló su regreso a las canchas a un con una carga viral de Covid-19, el arquero dio su diagnóstico sobre el momento de Tigres.

“No hay falta de compromiso, está (el compromiso) y lo percibo. Pasa por retomar la confianza y lo que veo, cuando volví vi que el grupo está bien en lo interno en el vestuario , me da tranquilidad. Estamos fuertes, hay un buen clima y hace que todo lo demás se más fácil”, dijo el guardameta.

El Patón descartó que exista presión sobre el plantel y el técnico Ricardo Ferretti ante las críticas que piden un cambio en la dirección técnica tras cinco años.

Comentarios