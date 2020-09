México y el agua

Por: Sujey Carrillo

Es muy lamentable lo que está pasando en torno al agua en Chihuahua, el lastimar a personas y la pérdida de vidas es imperdonable y se tienen que castigar a los responsables.

Esto del pago de agua por parte de Chihuahua a Estados Unidos no es algo de hace un corto tiempo, es algo de hace muchos años atrás, Convenio firmado por México y Estados Unidos el 03 de Febrero de 1944, que ningún Presidente del PRI en más de 70 años en el poder, ni el PAN en 12 años lo pudieron resolver y mucho menos MORENA ni AMLO en menos de 2 años en el poder lo van a resolver.

Esto que está pasando es claramente por actos de poder político, y están usando a los productores para hacer revueltas contra el Gobierno Federal, hay varios funcionarios y varios políticos contrarios al Gobierno que están incitando con engaños a los productores a manifestarse hasta con violencia, preparados con palos, piedras, machetes y seguramente armados, algo que no se hacía a este grado en años anteriores.

Lo cierto es que cuando estuvo el PAN en el poder el PRI hacia lo posible para hacer ver que su gobierno no funcionara y ahora que esta MORENA y AMLO en el poder tanto el PRI como el PAN y otros partidos están haciendo hasta lo imposible para que su Gobierno no funcione.

La Guardia Nacional solo está haciendo su trabajo y si algún elemento falto a su palabra y cometió un delito, que se castigue pero que no se condene a todo el personal, así como no podemos castigar a todos los productores inocentes que acuden con engaños a defender algo que no es de ellos, es de todos y es algo que año con año se hace.

No toda la culpa sobre el agua es del Gobierno, los productores y agricultores tienes mucho que ver, ya que la mayoría desperdicia mucha agua, al no tener el equipo necesarios para el riego por goteo, dejan correr el agua y desperdician, y tomando en cuenta la gran cantidad de nogaleros que existen actualmente, algo que requiere de mayor cantidad de agua, también se tienen que tener normas para el consumo del agua, de esa manera habrá agua para Chihuahua y habrá agua para cumplir con el convenio de México y Estados Unidos sin volver a perder vidas por esta causa.

