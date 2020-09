“Les pido se amen tal como son” dice Federica con desnudo bajo el agua

Yazmín Medina

La cantante se quitó la ropa para demostrar que se acepta tal cual.

Acostumbrada a compartir con sus fans algunas de sus experiencias familiares así como uno que otro momento al lado de entrañables amigos, Federica Quijano hoy deja boquiabiertos a sus fans debido a que publicó un desnudo.

Mediante su cuenta de Instagram, la cantante del grupo Kabah, compartió una foto de sí misma en la que aparece sin ropa y bajo la ducha. La misma ya supera los 13 mil Me Gusta.

Explicó que la sexy instantánea se debe a que en los últimos días ha estado analizando porqué figuras públicas son tan severamente juzgadas por gente que ni siquiera las conocen, razón por la que hoy se presenta desnuda ante su público, a quien debe fidelidad y trasparencia. Aprovecha la atención para enviar un poderoso mensaje.

“Esta sesión es para entregarles quien soy, así, entera, al desnudo sin máscaras, orgullosa de ser una gran mamá, una gran amiga pero también una gran mujer. Con la vulnerabilidad de cualquier mujer, que nos gusta ser amadas, que nos protejan, si también soy todo esto. Y cada una de nosotras tenemos que sentirnos a gusto y en paz con lo que somos”

La artista de 46 años de edad pide a cada mujer seguir su ejemplo, aceptarse, sin temor a ser juzgadas, a ser rebeldes y femeninas, a ser como deseen, a comportarse como quieran, libres, siempre buscando sentir paz y seguridad.

“Yo hoy les pido se amen tal cual son, no pretendan ser alguien que no son porque seguro se toparán con alguien con el que no se sientan a gusto, no teman a ser juzgadas, mientras nosotras respetemos nuestro entorno, nuestra paz interior, y amar el cuerpo que se nos prestó estaremos siempre del otro lado. Seamos fuertes y vulnerables, seamos rebeldes y femeninas, seamos atractivas y poderosas, esto nos dará seguridad para salir al mundo sin miedo a ser juzgadas”

Federica Quijano. Cantante de Kabah

