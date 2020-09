Congreso del Estado siempre en apoyo a habitantes de la región centro-sur

– Se tiene que resarcir el daño y liberar las presas.

– A pesar de las diferentes ideologías del Congreso, nos une más defender a los chihuahuenses que cualquier otra cosa.

– Iremos en esa unidad que nos caracteriza y respaldaremos totalmente los intereses de esta región.

Integrantes del Poder Legislativo del Estado, nos unimos a la lucha de las y los ciudadanos de la región centro sur de la Entidad, por la defensa del agua de Chihuahua, y exigimos justicia para que se pague el crimen atroz en el que falleciera Yesica Silva, y el ciudadano Jaime Torres quedara herido de gravedad, al ser atacados por elementos de la Guardia Nacional.

El llamado enérgico es dirigido al Gobierno Federal, para que de manera inmediata se atienda la problemática que impera en el Estado por el desfogue de las presas, el cual pone en peligro el ciclo agrícola de las tierras de las cuales se cosechan muchos de los productos que se consumen no solo en lo local, sino también a nivel nacional.

También demandamos al Gobierno de la República, retirar a los elementos de la Guardia Nacional que continúan en las presas de Chihuahua y que estos sean enviados a los lugares en los que realmente deben estar, combatiendo al crimen organizado y en localización de desaparecidos que en algunas zonas del Estado van en aumento.

Este problema ya es de seguridad nacional, porque las fuerzas militares son para servir y proteger a la ciudadanía y no para reprimir al pueblo. Cómo es posible que la guardia nacional le haya arrebatado la vida a una madre y hayan destruido una familia.

Claros estamos que las y los productores del campo chihuahuense han dado muestra de lucha y dignidad, con este movimiento que desde su inicio ha exigido justicia y respeto por el agua de Chihuahua.

La pluralidad política del Congreso local, ha dado puntual seguimiento a este llamado de justicia, sin embargo, la Federación se hace de oídos sordos, y en lugar de apoyar a los productores, les ha dado la espalda en todo momento, y no ha atendido las peticiones.

Exigimos al Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador y al Delegado de los Programas Federales para Chihuahua, Juan Carlos Loera De la Rosa, atender de manera inmediata el llamado que hacen los habitantes de la región Centro-Sur de Chihuahua, y velar por el bienestar de todas y de todos los chihuahuenses y mexicanos.

Desde el Congreso se hará una defensa férrea como se ha hecho desde la primera vez que se puso el tema en la mesa, no vamos a dejar solos a nuestros representados, mucho menos a quienes se levantan día a día desde muy temprana hora a cosechar los alimentos del campo.

Se hace también una petición a la Fiscalía General del Estado y al Secretario de Seguridad Pública, para que se giren instrucción que si por algún motivo la Guardia Nacional vuelve a cometer un hecho como el suscitado en contra de una pareja, en donde una persona murió y otra se encuentra entre la vida y la muerte, si hay elementos estatales, actúen en consecuencia.

Por último, reconocemos el trabajo de investigación que realiza la Fiscalía General del Estado, dependencia que ya emitió una serie de detalles, entre ellos, informó que se ya se analizan los casquillos localizados en la escena, ya se tienen las armas y se están revisando videos que se logró conseguir, además elementos de la tropa ya rinden sus declaraciones.

Comentarios