Se acerca el final de la temporada y así se jugarían los Playoffs

La temporada 2020 de la MLB marcha a toda máquina y a menos de 17 días para que finalice la campaña estos equipos estarían en los Playoffs para disputar los dos cupos que los llevará a la Serie Mundial. ¿Se mantendrán estos clasificados o habrá alguna sorpresa?

Con grandes rendimientos de Los Angeles Dodgers, Tampa Bay Rays y San Diego Padres, entre otros, se espera que el próximo 27 de septiembre, cuando termine la temporada, los Playoffs sean un auténtico espectáculo con estos equipos que hasta los juegos del jueves estarían en la Postemporada.

Liga Americana

-Los líderes divisionales: 1. Tampa Bay Rays (Este) 2. Oakland Athletics (Oeste) 3. Chicago White Sox (Central).

– Las segundas posiciones de cada división: 4. Cleveland Indians (Central) 5. Toronto Blue Jays (Este) 6. Houston Astros (Oeste).

– Wildcards: 7. Minnesota Twins 8. New York Yankees.

Esta sería la primera ronda de Playoffs en la Liga Americana

– Rays vs. Yankees. Athletics vs. Twins. White Sox vs. Astros. Indians vs. Blue Jays.

Liga Nacional

-Los líderes divisionales: 1. Los Angeles Dodgers (Oeste). 2. Atlanta Braves (Este). 3. Chicago Cubs (Central).

-Las segundas posiciones de cada división: 4. San Diego Padres (Oeste) 5. Philadelphia Phillies (Este) 6. St. Louis Cardinals (Central).

– Wildcards: 7. San Francisco Giants. 8. Miami Marlins

Esta sería la primera ronda de Playoffs en la Liga Nacional

– Dodgers vs. Marlins. Braves vs. Giants. Cubs vs. Cardinals. Padres vs. Phillies.

