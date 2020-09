“Nos vemos en elección interna del PAN”, Maru a Madero

“Encabezar encuestas se agradece mucho el apoyo y la perspectiva de la población para la cual trabajo, pero eso no me nubla ni me marea, me sigue dejando claro que mi responsabilidad es con Chihuahua que no puedo volar ni me va a detener la misoginia, ni nada, voy a seguir hasta donde tope por el municipio o estado como lo dispongan pero siempre por Chihuahua”, dijo.

Ante el comentario del senador Gustavo Madero, dirigido a Maru, en donde deja clara su rivalidad y deseos de ser el próximo gobernador del Estado grande, al decir que nunca ha perdido nada, la edil entre risas recordó como perdió la campaña a senador y le dieron el puesto por el derecho al curul que cada partido tiene.

“ja, ja, ja,… sí eso dice él, los invito a ver su historial electoral, el mas reciente fue perder como aspirante a senador en 2018, le dieron el pluri pero no se lo ganó. Nos vemos en una elección interna de nuestro partido, donde se definirá el próximo candidato, pero hoy yo solo trabajo en mi actual puesto, en el que los chihuahuenses del municipio me eligieron por segunda vez lo demás, que llegue a su momento”, agregó Maru.

Cabe mencionar que Campos Galván ha encabezado listas en el municipio, en la entidad e incluso se encuentra en los primeros lugares a nivel nacional como una de las mejores alcaldes, con mayores resultados en seguridad y es reconocida por la población encuestada como la mejor carta del Partido Acción Nacional para ser la próxima gobernadora del Estado, en donde Madero ocupa lugares secundarios.