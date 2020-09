Lady Gaga confiesa quién la ayudó a salir adelante tras sufrir abuso sexual

telemundo

Aunque en la vida de Lady Gaga hay muchas personas importantes que la han llevado hasta donde se encuentra ahora, hay una en especial a la que le debe todo su agradecimiento.

Se trata nada menos que de su abuela paterna, quien la ayudó a levantarse después de ser víctima de abuso sexual, tal como lo confesó recientemente la cantante de 34 años, cuando se sinceró sobre cómo cambió su vida después del horrible asalto sexual que tuvo lugar cuando tenía 19 años, y que resultó en un trastorno de estrés postraumático.

Todo ocurrió cuando la presentadora Oprah Winfrey le preguntó sobre la persona a la que atribuiría un cambio radical de tendencia en su vida, a lo que la artista no dudó en responder.

“Mi abuela. Después de que me violaran, me tiré varios días llorando en el sofá. En un momento dado, ella encendió la televisión, puso MTV y me dijo que mirara a la pantalla. Una cantante estaba actuando en ese mismo instante”, explicó Gaga.

