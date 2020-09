Héctor Herrera dejaría al Atlético de Madrid para volver al Porto

Daniel Jiménez

El ex Pachuca disputó 30 partidos oficiales con los colchoneros; no obstante, sólo 18 de ellos fueron como titular.

México.- Aunque llegó con altas expectativas de cara a la temporada que recién finalizó, el mexicano Héctor Herrera nunca pudo consolidarse en el Atlético de Madrid, por ende, estaría en la lista de transferibles.

Luego de una brillante estadía en el Porto, Héctor Herrera decidió marcharse libre al Atlético de Madrid tras finalizar su contrato. Su idea era trascender en un club de mayores alcances que el portugués.

Sin embargo, la poca confianza que le dio el técnico Diego Simeone, aunado a que nunca se pudo adaptar del todo al sistema de juego, derivaría en su prematura salida más allá de que tiene contrato hasta 2022.

El regreso del hijo pródigo

Pero salir del Atlético de Madrid tampoco es que sea una completa tragedia. Y es que, de acuerdo con la presa portuguesa, volvería a “casa”, es decir, al Porto, donde vivió incontables alegrías.

Según el periodista luso Rui Pedro Braz, los Dragones le ofrecerían a “HH” las mismas condiciones salariales de las que goza en España con tal de que se vuelva a vestir de albiazul.

“Héctor Herrera saldría porque es un jugador que está considerado en la lista de transferibles del cuadro metropolitano, el Porto podría ofrecerle un salario de la misma dimensión que los colchoneros y estaría en casa, algo que ya está evaluando la directiva”

Aunque el ex Pachuca terminó jugando como titular con los rojiblancos, lo cierto es que no es un futbolista estelar para el “Cholo” Simeone, de modo que el Atlético de Madrid no se opondría a su marcha.

Con la camiseta del conjunto recalado en la capital española, Héctor Herrera disputó 30 partidos oficiales; no obstante, apenas 18 de ellos fueron como titular. Asimismo, únicamente registró un gol y dos asistencias.

