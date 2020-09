VIDEO: Federación quiere colapsar municipios con recorte en 2021: Maru

Luego de la presentación del posible paquete económico federal para 2021, la alcaldesa de Chihuahua Maru Campos, en entrevista vía zoom, advirtió que luchará por que se le entregue a la Capital lo que por derecho le corresponde, puesto que parece y el gobierno de Andrés Manuel López Obrador solo busca colapsar a quienes más recursos aportan y menos se les retribuye.

Campos Galván indicó que ya lo revisa, y pese a que aún se puede modificar antes de su aprobación en diciembre, no permitirá se desaparezcan rubros como el Fortaseg, pues sería un golpe a la seguridad.

“Es un impacto grande, porque el recurso que desaparece en fortaseg delimita el equipamiento en seguridad por mas que tengamos finanzas sanas y política de austeridad necesitamos que la federación sea reciproco, ya no es un tema de querer o no querer, es un exigencia. Es una mentira decir que habrá recuperación y burlarse al decir que será del 6.3 por ciento, vamos a luchar por que esto no desaparezca al igual que otros rubros. Se tiene de aquí a diciembre para modificaciones por lo que vamos a luchar los alcaldes para que se haga justicia, no nos van a colapsar si eso quieren no lo van a lograr”, acoto.

