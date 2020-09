Inadmisible agresión de GN a productores que defendían el agua: Maru

Jaime Torres y su esposa Yesi Silva, productores de nuez y originarios de Lázaro Cárdenas, Meoqui, fueron agredidos a balazos al rededor de la media noche, por elementos de la Guardia Nacional, cuando regresaban de manifestarse en defensa del agua en la presa La Boquilla, al respecto, Maru Campos Galván presidenta municipal de Chihuahua, lamentó en entrevista a este portal informativo que el conflicto haya escalado a tal grado además de solicitar se esclarezca el crimen exhortó a las autoridades competentes resolver el conflicto y evitar más tragedias.

“Es muy triste para todos no solo los productores del centro sur, ellos están defendiendo lo mas legitimo que tenemos, el agua, y la agresión suscitada es muy lamentable para todos, de la gobernabilidad y la actuación de éstas instancias policíacas que ya reconocieron que ellos dispararon en legítima defensa, pero no puedes ser la Guardia Nacional, y agredir a dos civiles que solo regresaban a su hogar, exigimos a las instancias gubernamentales a que resuelvan el hecho y además se sienten a mediar la situación que ya no puede escalar mas de lo que ha permanecido en los últimos días”, comentó.

De acuerdo con la fiscalía el hecho ya se investiga, “Hay varios señalamientos que involucran a elementos de la Guardia Nacional en este hecho; sin embargo, la tarea del Agente del Ministerio Público es establecer la secuencia de lo sucedido y determinar el grado de participación de quien o quienes resulten responsables”.

Comentarios