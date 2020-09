Con vacuna antiCovid se recuperará capacidad económica: federación

excelsior

La recuperación económica de México sí depende de la obtención de una vacuna contra el Covid-19, pues los sectores productivos no pueden operar de manera usual ni a toda su capacidad en las condiciones actuales, reconoció el secretario de Hacienda, Arturo Herrera.

En la conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional, el funcionario señaló que la estimación de caída de la economía para finales de este año será del 8 por ciento, mientras que se pronostica que el crecimiento para 2021 será desde 4.6 por ciento.

“Mientras no exista una vacuna, la economía va a seguir operando en circunstancias inusuales, no es que no esté operando, no es que tengamos el cierre duro de abril o mayo.

“Poder retomar una dinámica económica con toda la capacidad eso es lo que se va a dar cuando se encuentre una vacuna, pero el estimado del 4.6 no es contingente a la vacuna”, expuso el responsable de las finanzas del país.

Insistió en que la reapertura gradual de las actividades económicas está obligada por la persistencia de la pandemia, sin embargo, reiteró que las finanzas del país son sanas y destacó que no se solicitó deuda externa para solventar los programas sociales.

