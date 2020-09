Amlo ahorcaría a Chihuahua con reducción de presupuesto en 2021: Riggs

El gobierno de Andrés Manuel López Obrador plantea reducir 3.3 por ciento el presupuesto de Chihuahua para 2021, ya que el proyecto presentado el martes en la Cámara de Diputados propone asignar dos mil 160 millones de pesos menos a la entidad, lo que significaría una desestabilización financiera, social y hasta en seguridad, así lo consideró el diputado federal Miguel Riggs Baeza.

Del total del paquete económico, respecto al gasto federal que se entregará a estados y municipios, indicó que en 2021 será por 1.86 billones de pesos, lo que representa el 29.7% del gasto total y el 55% del la Recaudación Federal Participable, es decir, 108,521 millones de pesos de recursos federales menos en comparación con el 2020, argumentando se debe a la crisis por la pandemia Covid-19 y lo que se tardará en recuperar el país.

Por lo anterior el legislador por Chihuahua explicó que el presupuesto marca disminución por la ley de ingresos, y una de las bajas mas notorias son: Campeche 10.5%; Tabasco, Nayarit cada uno con 7.9%; Sonora 7.6 por ciento; Morelos 7.3 y Guanajuato 7.1 por ciento; Puebla 5.5 por ciento; Chihuahua 3.3 por ciento. Los menores decrecimientos se observarían en Tamaulipas 2.1% y Zacatecas 2.8 por ciento.

“El presidente sigue pensando que somos un estado que no necesita mayores recursos, que somos capaces de poder sobrepasar cualquier adversidad porque hasta hora así lo hemos hecho, pero a falta de recursos se prevé una desestabilización financiera, social de seguridad, sí, es sensible del 3.3%, serían dos mil 160 millones de pesos menos para nosotros, al menos, hasta ahora es lo estimado. Sí podría ser una forma de delimitar a las entidades y lamentablemente no son los gobiernos es la población quien la sufre”, comentó a este portal informativo.

