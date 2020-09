Samuel Eto’o: “Al futbolista mexicano le pagan muy bien”

Eduardo López

as.com

El exdelantero considera que los jugadores mexicanos no tienen más presencia internacional porque prefieren quedarse en la liga local: “No les falta nada. Otros no miran el lado del dinero”.

La temporada 90 de LaLiga está por comenzar. La Primera División de España dará el puntapié inicial de su curso 2020-2021 el próximo 11 de septiembre cuando el Athletic Club de Bilbao visite al Granada en el Estadio Nuevo Los Cármenes. La competición contará con cuatro mexicanos en los terrenos de juego (Andrés Guardado, Diego Lainez, Néstor Araujo y Héctor Herrera). Si no hay más, considera Samuel Eto’o, histórico exdelantero camerunés y múltiple campeón de España y Europa con el Barcelona, es porque el futbolista ‘tricolor’ elige la estabilidad económica que brinda la Liga MX antes que experimentar nuevos retos en su carrera.

“(A los jugadores mexicanos) No les falta nada (para incrementar su presencia a nivel mundial). El problema es que les pagan muy bien en México. Otros no miran del lado de dinero y aceptan venir a competir. La mexicana es una de las buenas ligas del mundo y algunas veces prefieren estar en casa a estar afuera”, aseguró el exatacante y actual embajador internacional de LaLiga en una video-conferencia de prensa en la que AS participó.

El ganador del ‘Pichichi’ de la temporada 2005-2006, en la que vestía de blaugrana, alabó a Andrés Guardado y vaticinó un buen desempeño en la competición entrante del Real Betis, que contará con el experimentado técnico chileno Manuel Pellegrini en su banquillo. “De Guardado, su calidad habla por él. Ha estado jugando a un gran nivel en los últimos años, con muy buenos entrenadores. Tienen a uno de los mejores del mundo ahora. Esto le va a exigir más. Esperemos que sea un club que compita para terminar arriba (en la clasificación)”, expresó el tres veces mundialista con ‘Los Leones Indomables’.

El camerunés, quien ganó dos tripletes consecutivos (2009, con Barcelona, y 2010, con el Inter de Milán), deseó que su “compadre” Rafael Márquez, con quien coincidió durante cinco años en Can Barça, asuma en el futuro como entrenador de la Selección Mexicana. Cuestionado sobre su conocimiento de la Liga MX, Eto’o recordó a los Tigres de la UANL: “Son los más conocidos”.

“Nos toca darle a Messi lo que merece”

El exjugador, retirado de la actividad profesional desde 2019, también opinió sobre la permanencia de Lionel Messi en el Barcelona después de una semana plagada de contradicciones sobre su partida. “No le va a afectar mucho (la situación de cara a la nueva temporada) porque es el número uno. Deseo que este año disfrutemos de su fútbol como siempre lo hemos hecho. Ahora nos toca a aficionados y dirigentes darle todo lo que se merece”, declaró quien fuera compañero de ‘La Pulga’ y que conformó, con Thierry Henry añadido, uno de los tridentes más letales en la historia del balompié mundial.

Comentarios