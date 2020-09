Policía Municipal evita la instalación de “carperos” en estacionamiento de supermercado

*Al parecer realizan juegos de azar no permitidos por la ley

Mientras realizaban un recorrido de vigilancia y prevención en la colonia San Felipe, elementos de la Policía Municipal atendieron el reporte de personas que invitaban a los clientes de un supermercado ubicado en Ortiz Mena y Carbonel, a participar en juegos de azar no permitidos y sin permiso del supermercado en el estacionamiento.

Los hechos se registraron el lunes alrededor de las 18:30 horas al exterior de la tienda Alsuper, donde los agentes encontraron a dos hombres ofreciendo juegos de azar, quienes se comportaron en forma intransigente con los elementos que intentaron entrevistarlos.

En ese sentido, Arturo Alejandro R. S. y Víctor P. C., de 26 y 28 años respectivamente, fueron arrestados y presentados ante un Juez Cívico para dictar la sanción de acuerdo a la falta cometida.

Recientemente y gracias a la coordinación con las áreas de seguridad de la ANTAD, Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales, la Dirección de Seguridad Pública Municipal había sido alertada de la presencia de estas personas que se instalan sin permiso y ofrecen juegos generalmente en desventaja para los participantes, y una vez que los hacen perder su patrimonio se retiran a otro lugar.

Es por eso que se advierte a la comunidad para que tenga cuidado y no caiga en ese tipo de ofertas económicas por muy atractivas que parezcan, al contrario, denuncie al 9-1-1 su presencia.

