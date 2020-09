Realizarán entrevistas a finalistas del Reconocimiento a las Personas Destacadas de las Instituciones de Seguridad Pública del Estado

Integrantes de la Comisión de Seguridad Pública y Protección Civil, en reunión de acceso remoto por plataforma virtual, determinaron que este próximo viernes 11 de septiembre del presente año, en punto de las 9:00 horas, iniciará la etapa de entrevistas a las personas finalistas del Reconocimiento a las Personas Destacadas de las Instituciones de Seguridad Pública del Estado.

De acuerdo a la información brindada por la presidenta de la Comisión, diputada Georgina Bujanda Ríos, son 15 las personas que serán entrevistadas por el Jurado Calificador, cinco por cada categoría señalada en la convocatoria en materia, Mérito Policial, Heroicidad Policial y Trabajo de Investigación en Materia de Seguridad Pública.

Dentro de la dinámica de esta etapa, las y los finalistas, tendrán 10 minutos de tiempo para exponer sobre sus datos, tales como: nombre, institución a la que pertenece, cargos y demás datos relevantes, así como un resumen del hecho meritorio; posterior a la presentación, se realizarán preguntas y respuestas, en un tiempo no mayor a los 5 minutos.

El proceso de entrevistas, se llevará a cabo de manera virtual, con el objetivo de mantener los protocolos de salud y seguridad emitidos por la autoridad correspondiente, no obstante, será transmitido en vivo por el canal de YouTube del Congreso del Estado de Chihuahua, así como a través de las redes sociales del mismo.

Cabe mencionar que en caso de que la etapa de entrevistas a finalistas no culmine el día viernes, se continuará el lunes 14 de septiembre, con las personas que hayan quedado pendientes.

