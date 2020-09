Houston Rockets están ganando con defensa a pesar de tamaño

Ramona Shelburne I Escritora Senior de ESPN

Para aquellos que han luchado con los Houston Rockets en las últimas temporadas mientras se transformaban en la forma más pura de baloncesto sin posiciones y de pelota pequeña que la NBA haya visto, el desmantelamiento 112-97 de Los Angeles Lakers en el Juego 1 de su serie semifinal de la Conferencia Oeste no es una sorpresa.

Cuando los Rockets están en su mejor momento, los oponentes a menudo se encuentran tratando de descifrar un enfrentamiento tan incómodo.

Pero LeBron James ha pasado la mayor parte de su carrera en la Conferencia Este, enfrentándose a los equipos de Mike D’Antoni un par de veces por temporada. Y ninguna de esas versiones anteriores de los Rockets tenía una bebida energética como Russell Westbrook impulsando el ritmo.

“Creo que es la velocidad. Puedes verlo en el video. Pero hasta que no sales, no lo sientes”, dijo James. “Es como a principios de la década de 2000 cuando los St. Louis Rams tenían ‘The Greatest Show on Turf’, cuando la gente siempre decía cómo los estudiaban y estudiaban. Pero hasta que salieron al campo y vieron a Isaac Bruce, Torry Holt, Marshall Faulk y todos esos tipos y entonces fue como, ‘ok, tenemos que jugar con ellos de nuevo’, porque no hay forma de que puedas simular esa velocidad”.

“Salir a la cancha y tener un Juego 1 te dará una idea”.

Para James, el mayor problema de los Lakers el viernes por la noche fueron los 27 puntos que los Rockets anotaron tras las 17 pérdidas de balón de Los Ángeles, lo que atribuyó a una mezcla de descuido de los Lakers y velocidad de los Rockets.

Pero Houston ha estado haciendo algo más desde que llegó a Florida.

“Es nuestra defensa”, dijo el escolta James Harden. “Eso es lo que nos va a llevar a donde queremos ir. Sigo predicando. Pero a la defensiva, si estamos comprometidos … tenemos algo”.

Russell Westbrook y James Harden se combinaron para anotar 60 puntos contra Los Angeles Lakers en la victoria de los Houston Rockets en el Juego 1. Jesse D. Garrabrant/NBAE/Getty

De hecho, Harden sigue hablando de la defensiva de Houston, que es la número uno en eficiencia defensiva en los playoffs (101.4 puntos permitidos por cada 100 posesiones) y ocupó el séptimo lugar durante los ocho juegos de cabeza de serie (109.1 puntos permitidos por cada 100 posesiones).

Es solo que los Rockets ganando con defensa es tan atípico que les está tomando un tiempo recibir el crédito apropiado.

¿Recuerdan el bloqueo de Harden a Luguentz Dort en el Juego 7 de la serie de cuartos de final que Houston ganó el miércoles sobre Oklahoma City Thunder? Se convirtió en un meme instantáneo en las redes sociales debido a lo poco que hemos visto, o dado crédito a, una jugada de Harden en ese extremo de la cancha.

“Su defensa ha sido realmente buena todo el año. Incluso en la burbuja, ha sido aún mejor”, comentó D’Antoni. “Cuando él marca la pauta, cuando es así. He hablado mucho de él, así de bueno es”.

“Tenemos tantos tipos que pueden anotar 20, 30, 40 puntos cada noche”, mencionó Tucker con una sonrisa. “Si podemos jugar la mitad de bien en defensa de lo que estamos jugando en los últimos partidos, tendremos una oportunidad de ganar todas las noches, sin importar contra quién juguemos”.

Los Rockets mantuvieron a los Lakers en 97 puntos en el Juego 1, muy por debajo de su promedio de temporada regular de 113.4 y su promedio de primera ronda de 117.2 contra Portland Trail Blazers. James anotó 20 puntos, pero cero en el último cuarto, cuando Houston rompió un juego cerrado con una carrera de 14-0 en un tramo de cuatro minutos, coronado por una bandeja de Harden sobre Anthony Davis que puso a Houston arriba 101-82 con 7:15 por jugar. Houston nunca permitió que la ventaja se quedara por debajo de 13 puntos el resto del camino.

Davis fue prácticamente el único punto brillante para los Lakers, terminando con 25 puntos en 10 de 16 tiros y 14 rebotes. Pero el hecho de que los Lakers terminaron empatados en rebotes (41-41) con unos Rockets de menor estatura habla de lo bien que Houston controló este juego.

Los Ángeles no recibió prácticamente nada de nadie más en su cuadr titular. Kentavious Caldwell-Pope, Danny Green y JaVale McGee se combinaron para 19 puntos en 8 de 22 tiros. Kyle Kuzma, de quien James ha dicho que debe ser el tercer mejor jugador de los Lakers si quieren ganar un campeonato este año, tuvo solo ocho puntos en tres de nueve tiros. Los Lakers fueron superados por 21 puntos en los 29 minutos de Kuzma en la cancha.

Como dijo James, el juego se jugó a la velocidad de Houston y al estilo de Houston. Pero así es como los Rockets han jugado durante años, y han tenido un gran éxito jugando de esta manera contra todos fuera de los Golden State Warriors. Los Rockets han jugado contra los Lakers cuatro veces desde enero y han ganado tres de esos encuentros.

La pregunta es si esta es la mejor versión de los Rockets. Nunca han tenido un base tan rápido como Westbrook. Pero tampoco han tenido una alineación de cinco hombres tan pequeña como la que están jugando ahora, luego del canje a mitad de temporada del centro Clint Capela.

Nunca han ganado jugando una defensa tan consistente, habilidosa y que obliga a crear pérdidas como ahora.

D’Antoni y veteranos como Harden y Tucker han estado en una serie de playoffs antes, solo para ver al equipo favorito, anteriormente los Warriors, encontrar una manera a través de siete juegos de contrarrestar las formas en que los Rockets colocan en situaciones incómodas a equipos jugando pequeñas alineaciones que cambian todo en defensa.

“Simplemente tenemos un equipo único. Somos diferentes a todos los demás”, dijo D’Antoni. “Ya veremos si somos lo suficientemente buenos. Ni siquiera está lo suficientemente cerca de ser un largo camino. Pero podemos competir. Y si podemos competir y tener un poco de suerte, entonces veremos”.

