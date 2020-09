Esperanza en negro y oro para el mexicano Sergio Castillo tras probarse con los Pittsburgh Steelers

marca.com

El celular sonó con urgencia, aunque el mensaje de la llamada fue aún más vertiginoso: los Pittsburgh Steelers abrieron espacio para hacer algunas pruebas a pateadores de goles de campo y despeje. Sergio Castillo, pateador profesional en la CFL (Liga Canadiense de Fútbol Americano), escuchó a su agente y de inmediato puso manos a la obra.

Era sábado por la tarde y el itinerario era viajar de Texas a Detroit para ligar vuelo a Pittsburgh, pero las sorpresas en el destino son cosa de todos los días.

“Mi vuelo desde Dallas estaba a las seis de la mañana. Llegué sin problema al aeropuerto; subí al avión; llegamos a Detroit y ahí comenzó la aventura. Todos los vuelos a Detroit estaban suspendidos, no sólo el mío, todos, por cuestiones del aeropuerto en Detroit. Le llamé a la gente del equipo (Steelers) y me rentaron un carro, así que a manejar cuatro horas hacia Pittsburgh. La verdad, no me importaba, si era en burro, en burro me iba, el chiste era llegar”, relató en exclusiva para MARCA Claro.

Sergio debía estar el domingo en la ciudad del acero para iniciar el proceso de ingreso a las instalaciones de los Steelers; es decir, ser examinado y valorado durante tres días con test de Covid-19 y así poder realizar las pruebas con el equipo en Heinz Field.

