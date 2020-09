Niegan registro como partido político a México Libre, organización de Felipe Calderón y Margarita Zavala

El Consejo General del Instituto Nacional Electoral informó que la votación fue de siete votos en contra, cuatro a favor.

A través de las redes sociales, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) informó que se negó el registro de la organización “Libertad y Responsabilidad Democrática A.C.” como Partido Político Nacional.

La votación final fue de 7 consejeros a favor y 4 consejeros en contra, de acuerdo con los datos que compartió el INE a través de su Twitter oficial.

La organización es conocida como México Libre y es comandada por Margarita Zavala, ex primera dama de la República Mexicana, así como Felipe Calderón, ex presidente de México en el periodo 2012-2018.

La votación fue: Norma Irene de la Cruz, Lorenzo Córdova, Ciro Murayama, Carla Astrid Humphrey, José Martín Fernando Faz, Adriana Favela y Jaime Rivera votaron en contra. Uuc-Kib Espadas, Dania Paola Ravel, José Roberto Ruiz y Beatriz Claudia Zavala votaron a favor.

“En virtud de que hay un 8.2% del ingreso en el que el INE no tiene claro su origen, decidí votar en contra del registro de la organización México Libre como partido político nacional”, escribió el Consejero Presidente Lorenzo Córdova.

Por su parte, Felipe Calderón reviró en su Twitter oficial: “Si querían negarle el registro a México Libre, señoras y señores consejeros, al menos se hubieran ahorrado el ridículo de sus argumentos. No nos van a detener”.

Además, aseguró que Lorenzo Córdova miente y reveló que “nuestros donantes están todos y cada uno perfectamente identificados. Lo sabes, lo ocultaste. Es un día de vergüenza para ti, para el INE, para la memoria del gran Arnaldo, al que avergonzaría tu decisión”.

Por su parte, el consejero Ciro Murayama publicó a través de sus redes sociales que defiende la autonomía del Instituto Nacional Electoral frente al gobierno y agregó:

Hoy voté contra los registros de Partido Encuentro Solidario y de México Libre por convicción propia. Nadie me presionó, menos del gobierno. Ni lo intentan, pues no me dejo influenciar. Voté en libertad.

Por su parte, Felipe Calderón pidió a los consejeros del INE que, en caso de existir una queja en contra de México Libre, se informen sobre su contenido y posteriormente la den a conocer al público, pero “no pueden negar derechos políticos sin saber por qué”.

“Si hubiese una queja pendiente contra México Libre, conozcan su contenido y desahóguenla consejeros. Pero no pueden negar derechos políticos, literalmente sin saber por qué. ¿esta fundada la queja o no? revísenlo! El prestigio del INE está en juego y con ello la democracia”.

Lo anterior, luego de asegurar que el consejo reveló “una nueva queja” en contra del a organización.

“La consejera Favela dice que le llegó una “vista” ayer, reconoce que no sabe de qué se trata, y sin saber, entonces cambia su voto en contra de México Libre. Algo totalmente absurdo. Es evidente el esfuerzo para frenar sin razón a esta opción política”, escribió el ex presidente de México.

En fechas recientes, el INE impuso una multa de 2.7 millones de pesos a Libertad y Responsabilidad Democrática A.C., debido que presentó irregularidades en sus egresos e ingresos, incluidas aportaciones de personas no identificadas, lo cual, de acuerdo con la institución, es ilegal.

De acuerdo con una declaración que personal de la Unidad Técnica de Fiscalización (UTF) del INE le dio al portal informativo Animal Político, México Libre habría recabado más de 1 millón de pesos a través de operaciones con una plataforma bancaria que se usa en establecimientos para realizar cobros con tarjetas de crédito y débito por medio de una terminal vinculada a smartphones o tabletas.

Con este dispositivo, los poseedores de la terminal únicamente pueden conocer los últimos cuatro dígitos de la tarjeta, pero no el nombre de su titular, por lo cual el INE los consideró ilegales, pues le impide su trabajo de fiscalización.

