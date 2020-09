Alerta Protección Civil sobre posibles lluvias para sábado y domingo

– Hay probabilidades del 60% para el sábado y del 80% para el domingo

Con una temperatura que no rebasará los 33 grados centígrados durante el viernes y con posibles lluvias para los días sábado y domingo, es como transcurrirá el clima este fin de semana en la capital, de acuerdo a datos proporcionados por la Coordinación Municipal de Protección Civil y del Servicio Meteorológico Nacional.

Asimismo, las altas temperaturas continuarán, aunque hay probabilidades de lluvias del 60 por ciento para el sábado y del 80por ciento para el domingo, por lo cual se pide a la ciudadanía atender las recomendaciones que emite la autoridad respecto a la temporada de lluvias y de calor para prevenir daños causados por las precipitaciones pluviales, para evitar deshidrataciones y problemas de salud derivados de la exposición prolongada al sol.

El viernes será un día soleado, con 33 grados como máximo y 20 como mínimo, en tanto el sábado se espera que la temperatura alcance los 30 grados y no baje de los 20°C, mientras que para el domingo se mantendrán en los 29 y 19 grados Celsius, respectivamente.

Ante la presencia de lluvias sigue estas recomendaciones:

Quédate en casa, no salgas de no ser necesario, mientras llueve o hay pronóstico de lluvia fuerte.

Maneja a velocidad moderada y con las luces encendidas.

Sé cortés y cede el paso a otros automovilistas y vehículos de emergencia.

Evita transitar por calles inundadas o corrientes de arroyos. Detente y espera a que baje el nivel, es lo más seguro.

Retira objetos que puedan volarse de los techos, balcones o terrazas, resguarda mascotas en el interior o áreas libres de lluvia.

Evita sacar bolsas de basura u objetos que puedan obstruir desagües.

Revisa que las salidas de agua de patios o techos estén despejadas.

No subas a los tejados a tratar de cubrir goteras, espera a que pare de llover.

