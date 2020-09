Pollo Ortiz-arremete contra Javier Alarcón

MSNNOTICIAS

El ex comentarista de Televisa Deportes, Raoul ‘Pollo’ Ortiz, quien ahora trabaja para FOX Sports en Estados Unidos, defendió su amor por las Águilas del América y descartó que su fanatismo haya jugado en su contra, tal y como lo ha señalado su ex compañero, Javier Alarcón, quien fuera jefe de Televisa Deportes durante su estancia, quien indicó que muchas veces no fue consciente que su pasión “lo rebasaba” y esto lo llevó a quedar mal ante el público quien no terminó por ser del agrado de los aficionados.

Durante una entrevista a través de Instagram Live que tuvo con otro de sus antiguos compañeros en la televisora, Raúl Sarmiento, quien también fuera despedido durante los recortes de la empresa, Ortiz respondió a quienes han criticado que no fuera imparcial durante sus narraciones e incluso enarboló nuevamente su americanismo.

“No, ¿qué me va a hacer daño irle al América? Ningún equipo te hace daño, claramente soy apasionado, siempre le fui al América, toda mi vida, sí me emociono un poquito de más, la neta, pero eso de que ‘le hizo daño irle al América y que se mareó’, por supuesto que no”, aseguró durante la conversación con su colega.

