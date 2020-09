No se puede traficar con la salud del pueblo: López Obrador

EXCELSIOR

En conferencia de prensa, el mandatario dijo que su propuesta de presupuesto para el próximo año no prevé ningún incremento a los impuestos en términos reales y si bien la inflación aumentará, la estrategia de subir los impuestos a los productos de bajo valor nutricional no es el camino para prevenir las enfermedades crónicas, como la hipertensión o la diabetes.

Aseguró que esta medida la mayoría de las veces sirve para argumentar que el gobierno tenga dinero para implementar campañas en contra del tabaquismo, alcoholismo y el consumo de comida chatarra; sin embargo, también sirve de pretexto para que los productores de esas mercancías incrementen su precio al llegar al consumidor final-

“Yo no estoy de acuerdo con eso porque no se puede traficar con la salud del pueblo, no es a ver, dame y así ya puedes vender tus productos, no estoy de acuerdo con eso; el gobierno tiene que hacer campañas de orientación nutricional como parte de su acción en lo fundamental, sobre todo en lo que tiene que ver con la salud” apuntó.