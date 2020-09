Jonathan Orozco pagó 11 millones de pesos para usar el ‘1’ en Xolos

as.com

El experimentado arquero mexicano señaló que negoció con Jorge Alberto Hank, dueño del equipo fronterizo, para que le autorizara jugar con su entrañable dorsal.

Jonathan Orozco reveló que pagó cerca de 11 millones de pesos para hacerse del dorsal número ‘1’ en Xolos de Tijuana. El experimentado arquero explicó que Jorgealberto Hank, dueño del club fronterizo, no otorga dicho número a ningún jugador, al menos de que quien lo desee, salde la jugosa suma para utilizarlo. Orozco fue el primero que aceptó el trato.

El guardameta mexicano de 34 años señaló que el usar dicho número fue clave para contratarse con los caninos. El propietario le externó lo importante que era para él dicho dorsal, pues él es el ‘número uno’ en dicha institución.

“Me explica que ese número es de él y me da el porqué. Le dije que íbamos a tener una discrepancia muy grande porque ese número es mío, y si no uso el uno, pues no había para donde hacerme”, declaró el ex jugador de Santos Laguna en entrevista para ESPN.

Agregó que la única forma fue negociar por el número y lo que se llevaría de salario: “Me dijo que si lo quería me costaba tanto, que ya se lo había dicho a tal y tal portero, y que obviamente nadie lo había querido pagar. Ya con el tema de los salarios, el contrato y demás, le dije que nos ajustáramos. Fue arriba de 500 mil dólares”, explicó el tres veces campeón de Liga MX. Calculado por el tipo de cambio actual (21.75 pesos por dólar), la suma rondó los 11 millones de pesos.

