Amlo se concentra en el pasado, necesitamos un presidente hoy: Maru

La presidenta Municipal de Chihuahua, Maru Campos Galván lamentó en entrevista para este portal informativo que durante el informe de actividades presentado por el presidente de la República Andrés Manuel López Obrador, esta mañana solo se dedicara a hablar del pasado y no así de ocuparse del presente y pensar en el futuro.

“Observe el informe esta mañana y todo el tiempo se refirió al pasado, se limitó a decir que en su periodo ya no pasan cosas, no habló del presente, ni del futuro, nada de lo que ha hecho ni pretende hacer, solo vemos el aumento de inseguridad, perdida de empleos, poca acción ante la pandemia, no sabemos a donde vamos, el país apunta a la crisis y carecemos de un líder que transmita, incluya hacia un rumbo”, comentó.

La edil capitalina consideró que López Obrador, se preocupa más por abonar a la polarización que generar políticas públicas serias y robustas.

“Al país le hace falta liderazgo, voluntad política pero sobre todo, le hace falta un presidente”, concluyó.

