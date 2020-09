Prevé Protección Civil Municipal lluvias para el martes y ligero descenso en la temperatura

– Se espera un 70% de posibilidades de lluvias para el martes

De acuerdo a información obtenida por la Coordinación Municipal de Protección Civil, y según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, se esperan altas probabilidades de lluvia para el día martes y cielos parcialmente despejados para toda la semana, así como temperaturas cálidas que oscilarán máximo entre los 35 y 31 grados centígrados.

Según el informe, el lunes será el día más caluroso con 35 grados como máximo, 24 como mínimo y nublados aislados; para el martes se espera un 70% de posibilidades de lluvias durante la tarde, así como temperaturas que oscilarán 32 y 22 grados Celsius.

Para el día miércoles habrá un ligero descenso y se prevé que el termómetro marque entre los 31 y 20ºC, mientras que para el jueves se pronostica que la máxima sea de 34 grados centígrados y la mínima de 19, mientras que el viernes se espera que suba a los 32 y descienda hasta los 19 grados Celsius.

Joel Estrada Castillo, titular de la Coordinación Municipal de Protección Civil, destacó también la importancia de seguir acatando las recomendaciones que emite la autoridad respecto a la temporada de calor para que no se registren problemas de salud y respecto a la pandemia por COVID-19 para evitar propagaciones, pues debido al notorio incremento en la movilidad dentro del territorio municipal, Chihuahua continúa en color naranja en la semaforización.

Ante la presencia de lluvias sigue estas recomendaciones:

Quédate en casa, no salgas de no ser necesario, mientras llueve o hay pronóstico de lluvia fuerte.

Maneja a velocidad moderada y con las luces encendidas.

Sé cortés y cede el paso a otros automovilistas y vehículos de emergencia.

Evita transitar por calles inundadas o corrientes de arroyos. Detente y espera a que baje el nivel, es lo más seguro.

Retira objetos que puedan volarse de los techos, balcones o terrazas, resguarda mascotas en el interior o áreas libres de lluvia.

Evita sacar bolsas de basura u objetos que puedan obstruir desagües.

Revisa que las salidas de agua de patios o techos estén despejadas.

No subas a los tejados a tratar de cubrir goteras, espera a que pare de llover.

