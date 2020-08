El que es buen Juez por su casa empieza

Por: Ing. Agustín Hernández Rojo

En días pasados hemos visto como circularon videos del hermano de Andres Manuel López Obrador recibiendo varias tandas de dinero por parte de David León, operador de Manuel Velasco, ex Gobernador de Chiapas y actual Senador.

López se escuda diciendo dos argumentos que se caen fácilmente, el primero es que no sabía y el segundo es que eran aportaciones de simpatizantes con su partido.

Primeramente, si no sabía, ya lo sabe. ¿Qué piensa hacer en consecuencia? Porque si está aplicando el rigor de la ley en el caso Lozoya Austin, creo también debería aplicarlo en este caso, sino entonces si se podría presumir un uso electoral, tendencioso y diferenciado de la Procuraduría.

En segundo lugar, comenta que eran aportaciones de simpatizantes con el movimiento, si es así existen procedimientos normados para el ingreso de aportaciones de simpatizantes a los partidos políticos.. Si nos referimos estrictamente a la ley, señala que el límite de aportaciones de los simpatizantes para el ejercicio electoral debe ser no más del 10% del tope de gasto de la elección presidencial inmediata anterior, teniendo un límite individual de aportaciones del .5% del mismo tope.

La campaña de 2012, que era la elección presidencial inmediata anterior, según cifras del Diario Oficial de la Federación publicado el 9 de enero de 2012 que dice en su Acuerdo Primero:

Se actualiza el tope de gastos de campaña para la elección de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos para el Proceso Electoral Federal 2012 el cual se fija en $336,112,084.16 (trescientos treinta y seis millones ciento doce mil ochenta y cuatro pesos 16/100 M. N.), en cumplimiento del resolutivo Segundo del Consejo General del Instituto Federal Electoral identificado con el número CG382/2011.

Por tanto en cifras aterrizadas los topes de aportaciones sería de $33, 611,208.41 pesos mexicanos, siendo el límite individual de aportación de $1,680,560.42 pesos mexicanos.

Las supuestas aportaciones, que yo más bien llamaría sobornos o compra de voluntades a futuro, deben ser investigadas, puesto que si fueran aportaciones -como quieren hacer parecer- deberían haber entrado mediante el proceso normado para ello, a través de la Tesorería de su partido y vigilado por el órgano del INE encargado para auditar dichos ingresos.

Una de las razones por las cuales precisamente los partidos gozan de fondos públicos, es precisamente el tener cierta independencia del poder económico y de otros sectores que pudieran influir maliciosa e interesadamente en decisiones partidistas o de gobierno.

Toda esto me recuerda a otra historia muy similar, al latrocinio ya vivido con Carlos y su hermano Raúl, uno de los mayores saqueos que ha habido a nuestro país. Diferentes personajes, distinto tiempo, pero mismo guión y la historia se sigue repitiendo.

¿Hasta cuándo México? Algunas conciencias se pueden comprar, la esperanza es que no todas.

Comentarios