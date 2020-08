México registra superávit comercial por 5 mil 779 mdd en julio: INEGI

24horas

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), reportó en su Informe oportuno sobre la Balanza comercial de mercancías durante julio, que México tuvo un superávit comercial por 5 mil 779 millones de dólares.

EXPORTACIONES

El valor de las exportaciones de mercancías en el mes en cuestión fue de 35,662 millones de dólares, cifra integrada por 34,258 millones de dólares de exportaciones no petroleras y por 1,404 millones de dólares de petroleras. Así, en el mes de referencia las exportaciones totales tuvieron una reducción anual de (-)8.9%, la cual fue resultado de disminuciones de (-)7.2% en las exportaciones no petroleras y de (-)36.5% en las petroleras. Al interior de las exportaciones no petroleras, las dirigidas a Estados Unidos cayeron a una tasa anual de (-)7.3% y las canalizadas al resto del mundo lo hicieron en (-)6.6 por ciento.

Con series ajustadas por estacionalidad, en julio del año actual las exportaciones totales de mercancías reportaron un crecimiento mensual de 9.81%, el cual fue resultado de alzas de 10.18% en las exportaciones no petroleras y de 1.46% en las petroleras.

IMPORTACIONES

En el séptimo mes de 2020, el valor de las importaciones de mercancías sumó 29,864 millones de dólares, monto que implicó una variación anual de (-)26.1%, dicha cifra fue reflejo de descensos de (-)24.1% en las importaciones no petroleras y de (-)44.4% en las petroleras. Al considerar las importaciones por tipo de bien, se observaron retrocesos anuales de (-)39.3% en las importaciones de bienes de consumo, de (-)25% en las de bienes de uso intermedio y de (-)15.9% en las de bienes de capital.

Con series ajustadas por estacionalidad, las importaciones totales mostraron un aumento mensual de 3.19% con datos desestacionalizados, el cual se originó de incrementos de 1.60% en las importaciones no petroleras y de 26.33% en las petroleras. Por tipo de bien, se presentaron avances mensuales de 12.97% en las importaciones de bienes de consumo, de 2.02% en las de bienes de uso intermedio y de 2.67% en las de bienes de capital.

Comentarios