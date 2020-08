Los Gobiernos del PAN luchan junto con los productores por el agua de Chihuahua: Rocío Reza

La esencia del panista es la lucha, luchamos por la democracia, luchamos por los derechos de las mujeres, y hoy en Chihuahua luchamos por que llegue la justicia para los agricultores del Estado y toda la población que dependemos del agua de las presas.

El Gobernador Javier Corral se reunió con los grupos de agricultores en firme compromiso por la defensa de Chihuahua ante las decisiones irracionales del gobierno federal que ponen en juego el siguiente ciclo agrícola de la entidad. José Ramírez dijo que el gobernador Javier Corral, les ofreció acudir a la ciudad de México y hacer un plantón hasta que el presidente Andrés Manuel López Obrador los reciba, “el gobernador nos ofreció llevarse su mini Split y estar ahí en plantón y dormir si es preciso afuera de Palacio Nacional hasta que nos reciba el presidente”.

Pese a que el tema no es de ingerencia estatal no dejaremos que las presiones políticas nos amedrenten y no permitiremos que se sigan tomando decisiones unilaterales que solo beneficien los intereses políticos de MORENA. Nuestros legisladores llevan meses peleando por el agua que por ley nos pertenece y en varias ocasiones el gobierno estatal ha hecho lo posible por solucionar el conflicto.

Exigimos a las autoridades federales que se establezca un diálogo pacífico y constructivo, en donde se logren alcanzar acuerdos que generen equilibrio entre los intereses legítimos de los agricultores y a la vez se cumplan los compromisos internacionales que tiene establecido nuestro país.

Exhortamos a la autoridad federal para que transparente la administración del recurso almacenado en las presas de Chihuahua, para que los chihuahuenses puedan saber cuánto se extrae y cuánto se entrega de agua a los Estados Unidos de Norteamérica.

“El estilo de gobernar esta claro, para MORENA solo existe su propio interés, para Acción Nacional se trata del bien común y no dejaremos que sigan pasando por alto las necesidades de nuestros ciudadanos.”

Comentarios