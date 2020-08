Jordi Farré presenta una moción de censura contra la junta de Bartomeu

La posible marcha de Leo Messi del Barça ha provocado un terremoto en la entidad azulgrana y su entorno. Desde diferentes esferas del barcelonismo se ha pedido la dimisión del presidente, Josep Maria Bartomeu, y Jordi Farré, líder de la precandidatura a las elecciones ‘Nou impuls Barça’, ha presentado una moción de censura contra la actual junta.

“Como dije ayer, acabo de presentar escrito para solicitar un voto de censura contra Josep Maria Bartomeu y toda su junta directiva, no pueden estar ni un minuto más al frente de club. Es hora de hechos y no de palabras”, explicó el catalán, que ya se postuló en los comicios de 2015 aunque no obtuvo las firmas suficientes para ser candidato.

Para que siga adelante la iniciativa, Farré debe reunir en 14 días hábiles, tal y como marcan los estatutos del club, unas 16.000 firmas, que suponen el 15% del censo electoral. Un tarea complicada en estos días ya que no hay partidos en el Camp Nou, que además serían sin público en las gradas.

De llegar a conseguir las firmas, la actual junta debería convocar una asamblea extraordinaria y sólo si dos tercios de los compromisarios votan a favor de la moción de censura la directiva debería dimitir.

Además de Farré, la asociación ‘Manifest Blaugrana’, presidida por Marc Duch, también anunció su intención de llevar a cabo una moción de censura si el próximo viernes la directiva presidida por Bartomeu no dimite. También exigen que la actual junta reconduzca la decisión de Messi de marchar del club.

Hay otra plataforma del entorno azulgrana, ‘Més que una moció’, que se presentó públicamente el 29 de julio y creó una página web (mocio2020.cat) para recoger apoyos ‘on-line’ para presentar también una moción de censura. Sin embargo, hasta el momento esta plataforma no ha ido a buscar las papeletas para empezarla de forma oficial.