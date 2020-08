AMLO, dispuesto a declarar ante la FGR por video de Pío López

24horas

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que está dispuesto a acudir a la Fiscalía General de la República (FGR) para declarar por el caso del dinero que David León, exdirector de Protección Civil, entrega a su hermano, Pío López Obrador.

Reiteró que no se permitirán actos de corrupción aunque estén involucrados sus familiares.

“Siempre he hecho de mi vida pública una línea recta, por eso no tengo ningún temor para ser investigado y estoy dispuesto a declarar y participar en todo lo que se me involucre, en este caso de mi hermano, claro que voy si me convocan de la Fiscalía no es la primera vez que voy a defenderme y siempre he salido de la calumnia ileso”, manifestó.

Anunció que la próxima semana cuando se inicie un nuevo periodo de sesiones en el Congreso de la Unión, enviará, de nuevo, una iniciativa para quitar el fuero presidencial.

Comentarios