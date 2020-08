Estado no debe abusar con la fuerza y Conagua debe atender el conflicto: Castañeda

El regidor por Morena, Ruben Castañeda Mora, consideró que el conflicto por el agua ya ha rebasado a todos, por lo que el estado no debería abusar con el uso de la fuerza para desalojarlos, pero también cree que la Directora de Conagua, Blanca Jiménez, debe entablar un diálogo con los agricultores del estado y encontrar juntos una solución factible.

“Existe un enorme problema en el estado con el tema de la extracción de agua de las presas, ya es urgente que la directora de Conagua, las autoridades estatales atiendan el problema de fondo que no les den largas, que les expliquen el tema. Quizá, no sé… yo desconozco si nuestro presidente López Obrador esté mal informado sobre si hay o no agua en Chihuahua pero debe ser la autoridad competente quien lo resuelva y a la brevedad”, refirió en entrevista.

En relación a que el presidente Andrés López Obrador ha manifestado que el conflicto tiene un tras fondo político, Castañeda Mora compartió el comentario al decir que algunos buscarán “llevar agua a su molino” (SIC), pero no se debe desviar el tema y por el contrario es urgente se resuelva.

