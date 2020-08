Corral no ha asumido su responsabilidad y aplica la fuerza: Chaparro

El dirigente de Morena en Chihuahua, Martín Chaparro Payán, compartió la postura de los agricultores para decir que el gobernador Javier Corral Jurado no ha asumido su responsabilidad en el conflicto por el agua.

“Cuando en la autoridad no se tiene la capacidad para dialogar y entender que si los productores llegaron a tomar edificios casetas es porque no han sido debidamente atendidos, el primero que debió estar al pendiente es el gobernador y si hay parte de la federación el gobernador debería ser el gestor, pero el problema es que Javier Corral no ha asumido su responsabilidad como gobernante es una más que le aplica al pueblo y por eso manda la fuerza”, comentó.

En este sentido, el dirigente estatal consideró que a los manifestantes no se le debe de tratar así, con presión y usando la fuerza puesto que ellos ya llegaron a la desesperación de no saber que hacer para ser escuchados.

“No es un gusto querer estar durmiendo en la calle, pasar frío, hambre, tener que movilizar sus tractores, gastar en traslados de su región a la ciudad, entonces, es porque ya agotaron todas las vías, mismas que el gobernador ignoró. En Morena creemos que a todos hay que atender para empezar a construir acuerdos primero se tienen que escuchar las partes esté o no el gobierno de acuerdo debe hacer su trabajo”, concluyó Chaparro.

