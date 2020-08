El presidente y el gobernador calientan Chihuahua

Por: Manuel Narváez Narváez

Email: narvaez.manuel.arturo@gmail.com

Las altas temperaturas que afectan a la entidad son similares al ambiente caliente y tenso que priva entre gobierno del estado y la presidencia de la república.

No solo es la crisis sanitaria en la que seguimos inmersos la que comienza a cobrar factura por el estrés que genera en la población, sino también la falta de tacto y la perversidad política del gobierno estatal y federal para atender los brotes de inconformidad de la sociedad.

El manejo faccioso de la contingencia provocada por el mendigo bicho que vino de oriente, tiene a la fronteriza Ciudad Juárez en la cima de los casos letales divididos entre el número de contagiados.

Derivado del uso faccioso de la pandemia por parte del gobierno federal que, con criterios eminentemente ajenos a los científicos, elaboró un mapa de actividades esenciales afín a las que desarrollan empresarios beneficiados con el régimen.

Estos criterios partidistas, incluidos los que aplica el gobierno del estado, originaron que actividades propias de Chihuahua se vieran severamente afectadas y llevaran a la quiebra a cientos de pequeñas y medianas empresas, así como la pérdida de miles de empleos.

Cuando digo que el uso de la emergencia sanitaria ha sido faccioso, me baso en los argumentos del funcionario federal del sector salud que definió el presidente de la república para ser la voz de México en el tema, los cuales son tan dispersos y dubitativos como los comunicados que emite la propia Organización Mundial de la Salud (OMS).

Toda la evidencia de los yerros de Hugo López Gatell se encuentra en la videoteca de las mañaneras y vespertinas.

Las medidas y restricciones impuestas por los decretos presidenciales y locales dictadas desde cómodos escritorios y al calor de las conveniencias, han orillado a la protesta pública a empleados del sector salud, héroes le dicen los gobernantes, que reclaman en las calles la falta de insumos médicos para atender a los pacientes contagiados de covid-19 y para reclamar el pago de sus prestaciones y bonos extraordinarios.

En la misma situación se encuentran miles de empleados del comercio organizado y de servicios que han salido a manifestarse públicamente por la pérdida sus fuentes de empleos, ante la indolencia de un poder ejecutivo estatal que no entiende razones ni atiende a los afectados.

Igualmente, aspirantes a cursar una carrera en las universidades públicas tienen que pelear por un espacio en las carreras que imparten, la UACH en el caso más emblemático, y exigir se les cumpla con la gratuidad de la educación universitaria. Promesa de campaña incumplida por el gobernador y el presidente de la república.

Para cerrar el peligroso círculo de brotes de inconformidad social, los productores del centro sur del estado han sido satanizados por el gobierno federal y el estatal, que no los escuchen en sus peticiones de detener el saqueo del agua de las presas de la región.

De nada han servido las protestas, marchas y plantones en las compuertas de las presas, frente a palacio de gobierno y en giras del presidente de México, que los productores de Chihuahua han organizado para defender su derecho a la supervivencia.

Lejos de entrar en razón y actuar con prudencia, el ejecutivo estatal y el federal han preferido enviar a las fuerzas del orden del estado y a la guardia nacional para intimidar a los manifestantes. Lo peligroso del asunto es que uno de los mandatarios los tilda de huachicoleros del agua y el otro los amenaza con encerrarlos si bloquean vialidades.

Lo paradójico de la disputa por el agua, es que la sequía que azota a la mayor parte de Chihuahua, ya cobró la vida de cientos de cabezas de ganado y la agricultura se encuentra en un punto de quiebre profundo, ingrediente extraordinario para terminar de hundir las actividades en el campo chihuahuense.

Y para Ripley, la CONAGUA desestimó la petición de declarar zona de desastre ante la evidente sequía en Chihuahua, lo que impide a miles de productores recibir apoyos del FONDEN. Sin embargo, también el gobierno del estado y los legisladores locales se han negado a constituir un Fondo de contingencia para el estado; esto permitiría atenuar las consecuencias en caso de desastres naturales.

La disputa por la gubernatura del estado, así como la renovación del congreso local y los ayuntamientos, tienen al gobernador y al presidente trenzados del chongo. Este es el núcleo del conflicto entre los dos órdenes de gobierno.

En ese pleito de vanidades, egos y competencias nos llevan a todos entre las patas. No queda duda que ambos le fallaron a Chihuahua.

También es claro que los dos quieren imponer un tarugo e incondicional al frente de la administración, aunque eso implique confrontar a los chihuahuenses, destruir los sueños de jóvenes y estudiantes, disminuir el potencial productivo y perjudicar la economía del estado.

De nosotros depende que el gobernador no termine de destruir lo que tanto costó para levantar a Chihuahua, y contener la ambición desmedida del presidente por exprimir los recursos producto del trabajo de la gente de esta tierra.

Mantengamos caliente el corazón, sí, pero fría la cabeza para desterrar sus infames intereses.



