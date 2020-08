Señalamientos de Lozoya, con testigos muertos y “olvidando” a los nuevos aliados de Morena

La Crónica de hoy

El Partido Verde y morenista de reciente conversión que votaron a favor de la reforma energética, no aparecen en los recuerdos de Lozoya.

La Reforma Energética que se aprobó el 10 de diciembre del 2013, de la que derivó la entrega de carretadas de dinero según Emilio Lozoya, fue aprobada por las bancadas del PRI y el PAN, en quienes centró sus dardos el exdirector de Pemex, pero también la aprobaron senadores del Partido Verde, hoy aliado político y legislativo de Morena en la Cámara de Diputados y el Senado. Algunos diputados que en la actualidad están en la bancada de Morena en San Lázaro como Gabriela Cuevas y Miguel Ángel Chico Herrera, también votaron a favor de esa reforma que hoy es tan cuestionada por Morena y el presidente Andrés Manuel López Obrador. Los legisladores no aparecen de momento en el escándalo.

En su momento esa reforma fue avalada por 95 votos a favor, 28 en contra y una abstención. Los 19 senadores del PRD en ese entonces coordinada por Miguel Barbosa, votaron en contra al igual que los 6 del PT, dos del PAN y uno del PRI.

Otras situaciones convenientes en la denuncia de Lozoya (filtrada este miércoles a través de redes) es que los testigos del soborno a legisladores murieron hace años, además de que argumenta que involucró a su hermana y a empresas ligadas a la familia de Javier Jiménez Espriu . Adicionalmente, en su denuncia, presenta datos de la recepción de dinero (lo que provocó su búsqueda y aprehensión judicial) en diversas cuentas, pero alega que la entrega a los legisladores se realizó en efectivo en diversos sitios.

Mientras el escándalo continúa y fue motivo de una animada alocución de Presidente López Obrador que se prolongó por una hora, el ex secretario de Hacienda, Luis Videgaray calificó de absurdos, inconsistentes y temerarios, los señalamientos que hizo Emilio Lozoya en su contra donde lo acusa de ordenarle pagos de dinero a diferentes personajes en el marco de la reforma energética y aseveró que el ex titular de Pemex solo busca librarse de las consecuencias de sus actos con este tipo de mentiras. “No sorprende que Lozoya, intente ahora culpar a otros para salvarse, es una actitud que corresponde con su personalidad, Tampoco sorprende que intente culparme precisamente a mí de sus actos indebidos. Desde aquellos años es ampliamente sabido que tuvimos una mala relación personal resultado de su mal manejo financiero de Pemex de lo que pretendía hacer con la reforma energética y de su conducta como servidor público”, sostuvo. Videgaray quien era secretario de Hacienda en esos tiempos en que se gestó la reforma energética, aseveró que “las acusaciones de Lozoya son mentiras inventadas para intentar librar las consecuencias de sus propios actos” donde el único responsable de todo lo que está sufriendo su familia es el propio ex titular de Pemex. “El único responsable de la grave situación legal que enfrenta él, su madre, su hermana y su esposa se llama Emilio Lozoya”, recalcó (Alejandro Páez)

Por su parte, Francisco Cabeza de Vaca, Ernesto Cordero Arroyo, Jorge Luis Lavalle Maury y Salvador Vega Casillas, ex senadores del PAN, descalificaron las acusaciones hechas en su contra por Emilio Lozoya, ex director de Pemex, de recibir sobornos para aprobar la reforma energética en diciembre de 2013 e incluso las calificaron de estupideces y mentiras sin fundamento o sustento legal. “Como lo dije de frente al Gobierno en la reunión de la CONAGO: no voy a permitir que me usen con propósitos electorales ni para ocultar los graves problemas del país. Responderé con determinación a las mentiras del delincuente confeso Lozoya”, sostuvo el l actual gobernador de Tamaulipas, Francisco Cabeza de Vaca. A su vez, el expresidente del Senado y exsecretario de Hacienda, Ernesto Cordero, reiteró que nunca “recibí dinero de Emilio Lozoya, ni en forma directa ni a través de un tercero y recalcó que las acusaciones que le hace Lozoya “ son falsas y sin sustento”. Recordó que Emilio Lozoya es un delincuente confeso y explicó una serie de contradicciones en esas declaraciones del ex titular de Pemex.

Comentarios